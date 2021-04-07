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Василиса Фролова вперше показала обличчя сина, якому виповнився місяць

Новость на русском → Середа 07 квітня 2021 23:19
Василиса Фролова вперше показала обличчя сина, якому виповнився місяць Фото: Василіса Фролова (instagram.com/vasyafrolova)
Автор: Роман Мирончук

Відома українська телеведуча Василіса Фролова, 7 березня, народила сина Родіона. А сьогодні, 7 квітня, вона вперше показала його обличчя.

Фотографії з малюком вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Коли вона ще була вагітна, то знялася у фотосесії, де була в образі Міккі Мауса, а потім у цьому ж образ і одягла дитину.

Василиса Фролова вперше показала обличчя сина, якому виповнився місяцьВасилиса Фролова вперше показала обличчя сина, якому виповнився місяць

Василіса Фролова з дитиною (фото: instagram.com/vasyafrolova)

"Місяць людині. Ви ж, сподіваюся, не жартуйте, що він найскладніший. За цей час трансформацій з тілом і розумом в рази більше, ніж за всю вагітність. Людина повністю заволоділа мною і поки ніяких шансів на самостійне вільне життя не дає. Що ж ви не попереджали то?" – написала під фото Фролова.

Василиса Фролова вперше показала обличчя сина, якому виповнився місяць

Василіса Фролова з дитиною (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Користувачі мережі прокоментували фото ведучої.

  • Ох і лапусик;
  • Вітаємо вас зі щирого серця! Це найскладніші дні. Ростіть крепенькими і здоровенькими;
  • З першою датою!
  • Який гарненький!
  • Здоров'я вам і вашому ангелочку!
  • Прекрасні обидва! І так, жартують, бо перші місяці взагалі найлегші спати/їсти, далі цікавіше;
  • Вам треба протриматися ще місяць, другий і все буде гуд;
  • Всі говорять, що вагітність - це складно, але, по-моєму, це складно перші 3 місяці! P S. класні фото;
  • Який чудовий малюк!
  • Дуже класний образ для фотосесії. Реально найкращий з усіх, що я бачила;
  • Перший місяць - це казка, їсть і спить. Далі буде весело, але однозначно легше стане десь близько року і далі. Так що сил і терпіння.

Нагадаємо, Василіса Фролова показала перше фото з новонародженим сином.

Раніше Фролова показала себе до і після пологів.

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