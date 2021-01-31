Важнейшее событие: Джамала очаровала яркими моментами отдыха с сыночком и сделала признание

Джамала зимует с сыновьями в жарком Египте. К слову, с этим местом у нее связанны теплые личные воспоминания. Певица наслаждается расслабленным отдыхом и морем, а также устраивает живописные фотосессии.

Джамала опубликовала целый фотоотчет из Египта, показав самые яркими запоминающиеся моменты зимнего отпуска в теплых краях. Артистка позировала в черном платье в мелкий белый горошек, которое позволило ей открыть роскошную зону декольте.

На одном из снимков она запечатлена в свободных штанах песочного оттенка и легкой ветровке, а за ее спиной – небольшой коттедж с диваном и подушками, на низком деревянном столике – фрукты.

Джамала поделилась своими курортными луками (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Также звезда поделилась кадрами прогулки по пляжу с маленьким Селим-Гираем и показала, как они вместе плавают в бассейне. Не обошлось и без фотооотчета из тренажерного зала.

"Ешь. Радуйся. Люби. Вы только что прочли девиз моего отпуска перед одним из важнейших событий моей жизни — выходом нового альбома!" - заинтриговала она приятными новостями.

Джамала показала отдых с младшим сыночком (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Также Джамала немного рассказала о своем расслабленном отпуске и призналась, что она ела на отдыхе, ведь перед отъездом певица села на диету, посоветовавшись с диетологом, и щедро поделилась своей схемой похудения и режима с поклонниками.

"Леса рукколы я съедала с оливковым маслом, поливая соком лимона и бальзамическим уксусом. Спасибо за рыбу (мне кажется, я съела всю, в Красном море ее уже не осталось ), за литры выпитого кофе по-турецки и прочие радости живота", - перечислила она свои кулинарные слабости на отдыхе.

Певица с удовольствем плавала с сыночком в бассейне, а также посещала тренажерный зал, много отдыхала и просто радовалась солнцу и морю.