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Великий вторник: что в этот день можно и нельзя делать, основные приметы

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Вторник 19 апреля 2022 06:01
Великий вторник: что в этот день можно и нельзя делать, основные приметы Какой сегодня праздник (freepic.com)
Автор: Styler

19 апреля православные христиане отпразднуют Великий вторник - особенный день Страстной недели.

Что можно и нельзя делать в этот день - читайте в материале Lite.

В эти дни нужно много молиться, вспоминать последние дни земной жизни Иисуса Христа, а также усиленно соблюдать правила Великого поста.

Этот день называют также Чистым (Страстным) вторником. Согласно Библии в этот день Иисус Христос обличил фарисеев и книжников, а еще поведал апостолам притчи о десяти девах, о талантах, о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде и кончине мира.

Что нужно сделать в этот день

Во вторник верующие вспоминают жизненный путь Иисуса Христа, усердно молятся и придерживаются правил великого поста.

В этот день нужно закончить любые ремонтные работы. В доме принято приводить в порядок одежду, затевать стирку и глажку, поскольку в последующие дни перед Пасхой это делать уже нельзя.

В Великий вторник нужно совершать добрые поступки, а отказывать тем, кто просит в помощи - нельзя.

Также во вторник начинали разрисовывать писанки. Это занятие считалось сакральным, поэтому в такие моменты старались остаться наедине со своими мыслями, чтобы чужая энергетика не влияла на работу.

Что нельзя делать в этот день

  • Запрещается устраивать гуляния, петь, танцевать и шумно веселиться.
  • Нельзя ругаться или выяснять отношения с кем-либо, а также сквернословить и нецензурно выражаться.
  • Запрещено забывать и о строгом посте.
  • Нельзя допускать плохие негативные мысли.

Что можно употреблять в пищу в этот день

Поскольку пост продолжается, то в этот день следует соблюдать строгость в еде и напитках. В этот день Церковь разрешает сухоядение. Можно есть сырые растительные продукты без добавления масла, хлеб и мед.

Народные приметы 27 апреля

  • Если погода сырая - это к хорошему урожаю грибов.
  • Гремящий гром означает ясное и теплое лето.
  • Солнечная погода - к богатому урожаю.

Также читайте, как покрасить яйца на Пасху теми продуктами, которые есть на каждой кухне.

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