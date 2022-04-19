Великий вівторок: що в цей день можна і не можна робити, основні прикмети
19 квітня православні християни відсвяткують Великий вівторок - особливий день Страсного тижня.
Що можна і не можна робити в цей день - читайте в матеріалі Lite.
У ці дні потрібно багато молитися, згадувати останні дні земного життя Ісуса Христа, а також посилено дотримуватися правил Великого посту.
Цей день називають також Чистим (Страсним) вівторком. Згідно з Біблією в цей день Ісус Христос викрив фарисеїв і книжників, а ще повідав апостолам притчі про десять дів, про таланти, про данину кесарю, про воскресіння мертвих, про Страшний суд і смерть світу.
Що потрібно зробити в цей день
У вівторок віруючі згадують життєвий шлях Ісуса Христа, старанно моляться і дотримуються правил великого посту.
У цей день потрібно закінчити будь-які ремонтні роботи. У будинку заведено доводити до ладу одяг, затівати прання і прасування, оскільки в наступні дні перед Великоднем це робити вже не можна.
У Великий вівторок потрібно здійснювати добрі вчинки, а відмовляти тим, хто просить у допомозі - не можна.
Також у вівторок починали розмальовувати писанки. Це заняття вважалося сакральним, тому в такі моменти намагалися залишитися наодинці зі своїми думками, щоб чужа енергетика не впливала на роботу.
Що не можна робити в цей день
- Забороняється влаштовувати гуляння, співати, танцювати і шумно веселитися.
- Не можна лаятися або з'ясовувати стосунки з ким-небудь, а також лихословити та нецензурно висловлюватися.
- Заборонено забувати і про суворий піст.
- Не можна допускати погані негативні думки.
Що можна вживати в їжу в цей день
Оскільки піст триває, то в цей день слід дотримуватися строгість в їжі і напоях. У цей день церква дозволяє сухоїдіння. Можна їсти сирі рослинні продукти без додавання масла, хліб і мед.
Народні прикмети 27 квітня
- Якщо погода сира - це до хорошого врожаю грибів.
- Гримлячий грім означає ясне і тепле літо.
- Сонячна погода - до багатого врожаю.