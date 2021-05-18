Вернетесь другим человеком: ведущая Алена Мороз рассказала, какая поездка изменит жизнь

Первая моя заграничная поездка была в Чехию лет 18 назад. Тогда я поняла, как сильно Украина пока отстает по инфраструктуре… А, в целом, главный вывод, который я привожу из поездок, это то, что все в мире может быть ПО-ДРУГОМУ. Долго живя в одной среде, люди привыкают, что вещи работают "только так", и перестроить мышление становится сложно. Путешествия помогают сохранять гибкость ума и формируют личность!

Путешествия формируют личность (фото: НЛО TV)

Самая запомнившаяся поездка

Переворачивающее впечатление на меня произвела первая поездка в США. Тут многое совпало в одной точке: первый перелет, первое самостоятельное путешествие без взрослых, первая потеря багажа, и т. д. До сих пор считаю этот период одним из лучших в моей жизни!

Почему всем стоит путешествовать

Время уходит, и к старости может быть грустно осознавать, что ты так и не увидел мир. Думаю, это главное, что отличает исследователя мира от человека, который не путешествует.

Уже в мае. Испания планирует открыться для туристов из стран, не входящих в ЕС

Зачем путешествовать? Лучше меня на этот вопрос ответил локдаун. Людям приходилось сидеть практически взаперти в любимой квартире месяцами. И вроде же дома хорошо, зачем сменять обстановку? Так и про путешествия для меня.

Из каждой поездки возвращаешься немного другим человеком (фото: НЛО TV)

Какие поездки меняют жизнь

Говорю без преувеличения: из каждой поездки я возвращаюсь немножко другим человеком. Измененное поездкой мировосприятие потом влияет на мои поступки, жизненные выборы и окружение. Так что все поездки, в итоге, меняли мою жизнь.

Какие страны в первую очередь стоит показать детям

Есть страны, в которые я сперва полечу с детьми, но не потому что хочу их показать первыми, а потому что ребята пока не осознают разницы. Ну, и локдаун диктует список стран… Как только ребята перейдут в более-менее осознанный возраст, моя цель - сразу показать им Америку!

Не откладывать жизнь на потом (фото: НЛО TV)