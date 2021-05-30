Виктор Павлик и его молодая жена отпраздновали первую годовщину свадьбы: фото счастливой пары
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова отпраздновали первую годовщину свадьбы. Мужем и женой пара стала 29 мая 2020 года. Этот день они отметили в одном из ресторанов Киева.
Счастливые фотографии беременная Екатерина Репяхова опубликовала в Instagram.
"Отпраздновали нашу первую официальную годовщину", - написала будущая мама.
Виктор Павлик вместе с Екатериной Репяховой (фото: instagram.com/repyahovakate)
Для праздничного ужина девушка выбрала легкое белое платье длины ниже колен. Платье подчеркнуло нежность и женственность Екатерины.
Виктор Павлик вместе с Екатериной Репяховой (фото: instagram.com/repyahovakate)
Пользователи сети прокомментировали фото пары.
- Вы так похожи;
- Поздравляю с первой годовщиной;
- Еще много лет счастливой жизни!
- Класс. Вы такие классные, молодцы, заряжаете позитивом;
- Поздравляю!!! Красивая пара! Счастья вам и всего хорошего;
- Очень красивые;
- Поздравляем!
- Поздравляю!!! Любви и радости на долгие годы!!!
- Прекрасная пара. И вы такая хорошая Катенька. Счастья вам!
- Поздравляю вас с годовщиной любви и взаимопонимания вам.
- Поздравляю! Счастливой супружеской жизни! Вы классные.
Напомним, жена Екатерина Репяхова уже совсем скоро впервые станет мамой - пара ожидает сына, которого они назовут Михаилом. Она рассказала, будет ли Виктор Павлик присутствовать на родах.
Ранее Репяхова высказалась об отношении Павлика к бывшей жене.