Віктор Павлик та його молода дружина відсвяткували першу річницю весілля: фото щасливої пари
Віктор Павлик та Катерина Репяхова відсвяткували першу річницю весілля. Чоловіком і дружиною пара стала 29 травня 2020 року. Цей день вони відзначили в одному з ресторанів Києва.
Щасливі фотографії вагітна Катерина Репяхова опублікувала в Instagram.
"Відсвяткували нашу першу офіційну річницю", - написала майбутня мама.
Віктор Павлик разом з Катериною Репяховою (фото: instagram.com/repyahovakate)
Для святкової вечері дівчина вибрала легке біле плаття довжини нижче колін. Плаття підкреслило ніжність і жіночність Катерини.
Віктор Павлик разом з Катериною Репяховою (фото: instagram.com/repyahovakate)
Користувачі мережі прокоментували фото пари.
- Ви так схожі;
- Вітаю з першою річницею;
- Ще багато років щасливого життя!
- Клас. Ви такі класні, молодці, заряджаєте позитивом;
- Поздоровляю!!! Гарна пара! Щастя вам і всього найкращого;
- Дуже красиві;
- Вітаємо!
- Поздоровляю!!! Любові і радості на довгі роки !!!
- Прекрасна пара. І ви така гарна Катруся. Щастя вам!
- Вітаю вас з річницею любові і взаєморозуміння вам.
- Вітаю! Щасливого подружнього життя! Ви класні.
Нагадаємо, дружина Катерина Репяхова вже зовсім скоро вперше стане мамою - пара чекає сина, якого вони назвуть Михайлом. Вона розповіла, чи буде Віктор Павлик присутній на пологах.
Раніше Репяхова висловилася про ставлення Павлика до колишньої дружини.