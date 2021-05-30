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Віктор Павлик та його молода дружина відсвяткували першу річницю весілля: фото щасливої пари

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Київ, Неділя 30 травня 2021 22:04
Віктор Павлик та його молода дружина відсвяткували першу річницю весілля: фото щасливої пари Фото: Віктор Павлик разом з Катериною Репяховой (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Роман Мирончук

Віктор Павлик та Катерина Репяхова відсвяткували першу річницю весілля. Чоловіком і дружиною пара стала 29 травня 2020 року. Цей день вони відзначили в одному з ресторанів Києва.

Щасливі фотографії вагітна Катерина Репяхова опублікувала в Instagram.

"Відсвяткували нашу першу офіційну річницю", - написала майбутня мама.

Віктор Павлик та його молода дружина відсвяткували першу річницю весілля: фото щасливої париВіктор Павлик та його молода дружина відсвяткували першу річницю весілля: фото щасливої пари

Віктор Павлик разом з Катериною Репяховою (фото: instagram.com/repyahovakate)

Для святкової вечері дівчина вибрала легке біле плаття довжини нижче колін. Плаття підкреслило ніжність і жіночність Катерини.

Віктор Павлик та його молода дружина відсвяткували першу річницю весілля: фото щасливої пари

Віктор Павлик разом з Катериною Репяховою (фото: instagram.com/repyahovakate)

Користувачі мережі прокоментували фото пари.

  • Ви так схожі;
  • Вітаю з першою річницею;
  • Ще багато років щасливого життя!
  • Клас. Ви такі класні, молодці, заряджаєте позитивом;
  • Поздоровляю!!! Гарна пара! Щастя вам і всього найкращого;
  • Дуже красиві;
  • Вітаємо!
  • Поздоровляю!!! Любові і радості на довгі роки !!!
  • Прекрасна пара. І ви така гарна Катруся. Щастя вам!
  • Вітаю вас з річницею любові і взаєморозуміння вам.
  • Вітаю! Щасливого подружнього життя! Ви класні.

Нагадаємо, дружина Катерина Репяхова вже зовсім скоро вперше стане мамою - пара чекає сина, якого вони назвуть Михайлом. Вона розповіла, чи буде Віктор Павлик присутній на пологах.

Раніше Репяхова висловилася про ставлення Павлика до колишньої дружини.

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