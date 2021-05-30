Віктор Павлик та його молода дружина відсвяткували першу річницю весілля: фото щасливої пари

Віктор Павлик та Катерина Репяхова відсвяткували першу річницю весілля. Чоловіком і дружиною пара стала 29 травня 2020 року. Цей день вони відзначили в одному з ресторанів Києва.

Для святкової вечері дівчина вибрала легке біле плаття довжини нижче колін. Плаття підкреслило ніжність і жіночність Катерини.

Нагадаємо, дружина Катерина Репяхова вже зовсім скоро вперше стане мамою - пара чекає сина, якого вони назвуть Михайлом. Вона розповіла, чи буде Віктор Павлик присутній на пологах.

Раніше Репяхова висловилася про ставлення Павлика до колишньої дружини.