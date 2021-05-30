Виктор Павлик и его молодая жена отпраздновали первую годовщину свадьбы: фото счастливой пары

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова отпраздновали первую годовщину свадьбы. Мужем и женой пара стала 29 мая 2020 года. Этот день они отметили в одном из ресторанов Киева.
Счастливые фотографии беременная Екатерина Репяхова опубликовала в Instagram.
"Отпраздновали нашу первую официальную годовщину", - написала будущая мама.
Виктор Павлик вместе с Екатериной Репяховой (фото: instagram.com/repyahovakate)
Для праздничного ужина девушка выбрала легкое белое платье длины ниже колен. Платье подчеркнуло нежность и женственность Екатерины.
Виктор Павлик вместе с Екатериной Репяховой (фото: instagram.com/repyahovakate)
Пользователи сети прокомментировали фото пары.
Напомним, жена Екатерина Репяхова уже совсем скоро впервые станет мамой - пара ожидает сына, которого они назовут Михаилом. Она рассказала, будет ли Виктор Павлик присутствовать на родах.
Ранее Репяхова высказалась об отношении Павлика к бывшей жене.