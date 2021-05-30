UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Виктор Павлик и его молодая жена отпраздновали первую годовщину свадьбы: фото счастливой пары

Автор: Роман Мирончук

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова отпраздновали первую годовщину свадьбы. Мужем и женой пара стала 29 мая 2020 года. Этот день они отметили в одном из ресторанов Киева.

Счастливые фотографии беременная Екатерина Репяхова опубликовала в Instagram.

"Отпраздновали нашу первую официальную годовщину", - написала будущая мама.

Виктор Павлик вместе с Екатериной Репяховой (фото: instagram.com/repyahovakate)

Для праздничного ужина девушка выбрала легкое белое платье длины ниже колен. Платье подчеркнуло нежность и женственность Екатерины.

Виктор Павлик вместе с Екатериной Репяховой (фото: instagram.com/repyahovakate)

Пользователи сети прокомментировали фото пары.

  • Вы так похожи;
  • Поздравляю с первой годовщиной;
  • Еще много лет счастливой жизни!
  • Класс. Вы такие классные, молодцы, заряжаете позитивом;
  • Поздравляю!!! Красивая пара! Счастья вам и всего хорошего;
  • Очень красивые;
  • Поздравляем!
  • Поздравляю!!! Любви и радости на долгие годы!!!
  • Прекрасная пара. И вы такая хорошая Катенька. Счастья вам!
  • Поздравляю вас с годовщиной любви и взаимопонимания вам.
  • Поздравляю! Счастливой супружеской жизни! Вы классные.

Напомним, жена Екатерина Репяхова уже совсем скоро впервые станет мамой - пара ожидает сына, которого они назовут Михаилом. Она рассказала, будет ли Виктор Павлик присутствовать на родах.

Ранее Репяхова высказалась об отношении Павлика к бывшей жене.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Виктор Павликшоубиз