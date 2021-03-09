Виктор Павлик показал бедную мамину хату: "может хоть стены ей побелите?"

Виктор Павлик показал на фото свою 81-летнюю маму Александру Григорьевну. Женщина живет в Теребовле Тернопольской области в бедной хатке. Народный артист заехал к самой родной женщине 8 марта, чтобы поздравить ее букетом.

"Мама счастлива!" - подписал кадр Павлик.

На фото - пожилая женщина держит в руках подаренный сыном вазон, но в ее глазах не видно радости, а только грусть.

Выражение лица мамы музыканта не ускользнуло от его внимательных подписчиков. Да и бедная обстановки в доме вызвала ряд вопросов.

Украинцы критикуют артиста за то, что его мама живет в бедности:

Яка бідненька хатчина у вашої мами, може хоч побілите їй стіни?

А по вашей маме не скажешь что она счастлива, у нее грусть в глазах.

Щастя Ваші мамі та міцного здоров'я. Сумна вона, не видно щастя. От зробіть як син все, щоб очі сяяли і усмішка була.

Отметим, что точки над "і" Виктор Павлик расставил в недавнем интервью. Он заявил, что его мама живет на пенсию в полторы тысячи гривен, собирает деньги на свои похороны и отказывается от помощи звездного сына.

Женщина живет в старенькой хате в родной Теребовле, к сыну в Киев переезжать не хочет, но всегда с нетерпением ждет приезда сына, внуков и правнуков.