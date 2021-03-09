ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Виктор Павлик показал бедную мамину хату: "может хоть стены ей побелите?"

Новина українською → Тернопольская область, Вторник 09 марта 2021 15:06
Виктор Павлик показал бедную мамину хату: "может хоть стены ей побелите?" Виктор Павлик (фото: facebook.com/vpavlik100)
Автор: Светлана Мащенко

Виктор Павлик показал на фото свою 81-летнюю маму Александру Григорьевну. Женщина живет в Теребовле Тернопольской области в бедной хатке. Народный артист заехал к самой родной женщине 8 марта, чтобы поздравить ее букетом.

Фото мамы артист разместил в Instagram.

"Мама счастлива!" - подписал кадр Павлик.

На фото - пожилая женщина держит в руках подаренный сыном вазон, но в ее глазах не видно радости, а только грусть.

Выражение лица мамы музыканта не ускользнуло от его внимательных подписчиков. Да и бедная обстановки в доме вызвала ряд вопросов.

Виктор Павлик показал бедную мамину хату: &quot;может хоть стены ей побелите?&quot;

Украинцы критикуют артиста за то, что его мама живет в бедности:

  • Яка бідненька хатчина у вашої мами, може хоч побілите їй стіни?
  • А по вашей маме не скажешь что она счастлива, у нее грусть в глазах.
  • Щастя Ваші мамі та міцного здоров'я. Сумна вона, не видно щастя. От зробіть як син все, щоб очі сяяли і усмішка була.

Отметим, что точки над "і" Виктор Павлик расставил в недавнем интервью. Он заявил, что его мама живет на пенсию в полторы тысячи гривен, собирает деньги на свои похороны и отказывается от помощи звездного сына.

Женщина живет в старенькой хате в родной Теребовле, к сыну в Киев переезжать не хочет, но всегда с нетерпением ждет приезда сына, внуков и правнуков.

Напомним, что недавно Виктор Павлик с беременной 26-летней женой Екатериной Репяховой летали отдыхать в Египет, где девушка пожаловалась на плохое самочувствие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Виктор Павлик
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Морозы в апреле и холод после Пасхи: синоптик дал прогноз на весну в Украине
Морозы в апреле и холод после Пасхи: синоптик дал прогноз на весну в Украине