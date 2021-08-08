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Виктор Павлик вместе с женой в вышиванках окрестили сына (фото)

Автор: Роман Мирончук

Виктор Павлик вместе со своей молодой женой Екатериной Репяховой решили окрестить своего маленького сына Михаила. В такой ответственный день пара надела вышиванки.

Фото и видео праздничного дня счастливая мама опубликовала в Instagram-сториз.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова окрестили сына (фото: instagram.com/repyahovakate)

Крещение пара провела в церкви, которая находится рядом с роддомом, где рожала Екатерина Репяхова.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова окрестили сына (фото: instagram.com/repyahovakate)

Супруги также выбрали крестных родителей своему мальчику.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова окрестили сына (фото: instagram.com/repyahovakate)

Отметим, что ранее 27-летняя Репяхова говорила, что окрестить их сына захотел Виктор. Что касается ее, то она бы предпочла не делать этого в неосознанном возрасте сына, а дала бы ему право выбора в будущем.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова окрестили сына (фото: instagram.com/repyahovakate)

Напомним, жена Виктора Павлика показала фигуру в купальнике через 2 месяца после родов. На снимках, сделанных в Карпатах, Екатерина позирует в бассейне с видом на горы в цельном синем купальнике.

Репяхова также спросила у своих подписчиков, откуда они узнали о ней. Многие люди написали, что она им стала известна после скандала Павлика с бывшей женой.

Некоторые также хотели просто посмотреть на новую молодую возлюбленную музыканта. Также немало людей подписались на девушку после рождения ребенка. Она подробно рассказывала о роддоме, родах и первых неделях жизни с малышом.

Мы также писали о том, что Репяхова раскрыла правду о семейной поездке в Закарпатье.

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шоубизВиктор Павлик