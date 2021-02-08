Виктор Павлик выпустил трогательную песню в память о погибшем сыне: мой ангел

Украинский певец Виктор Павлик написал новую лирическую песню и посвятил ее своему погибшему сыну. 21-летний Павел Павлик скончался от онкологического заболевания в августе 2020 года.

Исполнитель презентовал новую композицию на своем YouTube-канале , которую выпустил спустя 6 месяцев после смерти сына.

"Мій Янгол. Памяти Павла Павлика. Сегодня полгода", – говорится в подписи к ролику.

Словами песни стало стихотворение поэтессы Светланы Бояркевич, а музыку сочинил Виктор Павлик.

Виктор Павлик написал песню о сыне

Напомним, сын украинского артиста Виктора Павлика скончался 7 августа. Парню был всего 21 год и последние два года он боролся с саркомой позвоночника.

В комментариях к видео подписчики написали, что только любящий отец мог написать такую песню.