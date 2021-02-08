Виктор Павлик выпустил трогательную песню в память о погибшем сыне: мой ангел
Украинский певец Виктор Павлик написал новую лирическую песню и посвятил ее своему погибшему сыну. 21-летний Павел Павлик скончался от онкологического заболевания в августе 2020 года.
Исполнитель презентовал новую композицию на своем YouTube-канале, которую выпустил спустя 6 месяцев после смерти сына.
"Мій Янгол. Памяти Павла Павлика. Сегодня полгода", – говорится в подписи к ролику.
Словами песни стало стихотворение поэтессы Светланы Бояркевич, а музыку сочинил Виктор Павлик.
Виктор Павлик написал песню о сыне
Напомним, сын украинского артиста Виктора Павлика скончался 7 августа. Парню был всего 21 год и последние два года он боролся с саркомой позвоночника.
В комментариях к видео подписчики написали, что только любящий отец мог написать такую песню.
- Біль втрати ніколи не мине, а рана завжди буде кровоточити.
- Такі слова до пісні може написати батько, що пережив трагедію в житті найближчого...
- Когда дети умирают, это всегда очень больно.
- Гарно і водночас дуже сумно. Так не повинно бути.. діти мають жити і присвячувати пісні батькам.
- Найбільше випробування в житті - втратити дитину. Хай Бог дасть вам сил витримати це горе.
Как мы ранее сообщали, Виктор Павлик откровенно рассказал о смерти сына.