ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Виктор Павлик выпустил трогательную песню в память о погибшем сыне: мой ангел

Новина українською → Понедельник 08 февраля 2021 15:52
Виктор Павлик выпустил трогательную песню в память о погибшем сыне: мой ангел Виктор Павлик написал песню о сыне (фото: facebook.com. vpavlik100)
Автор: Людмила Жукова

Украинский певец Виктор Павлик написал новую лирическую песню и посвятил ее своему погибшему сыну. 21-летний Павел Павлик скончался от онкологического заболевания в августе 2020 года.

Исполнитель презентовал новую композицию на своем YouTube-канале, которую выпустил спустя 6 месяцев после смерти сына.

"Мій Янгол. Памяти Павла Павлика. Сегодня полгода", – говорится в подписи к ролику.

Словами песни стало стихотворение поэтессы Светланы Бояркевич, а музыку сочинил Виктор Павлик.

Виктор Павлик написал песню о сыне

Напомним, сын украинского артиста Виктора Павлика скончался 7 августа. Парню был всего 21 год и последние два года он боролся с саркомой позвоночника.

В комментариях к видео подписчики написали, что только любящий отец мог написать такую песню.

  • Біль втрати ніколи не мине, а рана завжди буде кровоточити.
  • Такі слова до пісні може написати батько, що пережив трагедію в житті найближчого...
  • Когда дети умирают, это всегда очень больно.
  • Гарно і водночас дуже сумно. Так не повинно бути.. діти мають жити і присвячувати пісні батькам.
  • Найбільше випробування в житті - втратити дитину. Хай Бог дасть вам сил витримати це горе.

Как мы ранее сообщали, Виктор Павлик откровенно рассказал о смерти сына.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Виктор Павлик
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Twitter признал Крым российским, поддержав терроризм: разгорается большой скандал
Twitter признал Крым российским, поддержав терроризм: разгорается большой скандал