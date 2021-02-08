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Віктор Павлік випустив зворушливу пісню в пам'ять про загиблого сина: мій ангел

Новость на русском → Понеділок 08 лютого 2021 15:52
Віктор Павлік випустив зворушливу пісню в пам'ять про загиблого сина: мій ангел Віктор Павлік написав пісню про сина (фото: facebook.com. vpavlik100)
Автор: Людмила Жукова

Український співак Віктор Павлік написав нову ліричну пісню і присвятив її своєму загиблому синові. 21-річний Павло Павлік помер від онкологічного захворювання у серпні 2020 року.

Виконавець презентував нову композицію на своєму YouTube-каналі, яку випустив через 6 місяців після смерті сина.

"Мій Янгол. Пам'яті Павла Павлика. Сьогодні півроку", – йдеться у підписі до ролика.

Словами пісні стало вірш поетеси Світлани Бояркевич, а музику написав Віктор Павлік.

Віктор Павлік написав пісню про сина

Нагадаємо, син українського артиста Віктора Павліка помер 7 серпня. Хлопцеві був всього 21 рік і останні два роки він боровся з саркомою хребта.

У коментарях до відео підписники написали, що тільки люблячий батько міг написати таку пісню.

  • Біль втрати ніколи не мине, а рана завжди буде кровоточити.
  • Такі слова до пісні може написати батько, що переживши трагедію в житті найближчого...
  • Коли діти вмирають, це завжди дуже боляче.
  • Гарно і водночас дуже сумно. Так не повинно бути.. діти мають жити і присвячувати пісні батькам.
  • Найбільше випробування в житті - втратити дитину. Хай Бог дасть вам сил витримати це горе.

Як ми раніше повідомляли, Віктор Павлік відверто розповів про смерть сина.

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