Віктор Павлік випустив зворушливу пісню в пам'ять про загиблого сина: мій ангел

Український співак Віктор Павлік написав нову ліричну пісню і присвятив її своєму загиблому синові. 21-річний Павло Павлік помер від онкологічного захворювання у серпні 2020 року.

Виконавець презентував нову композицію на своєму YouTube-каналі , яку випустив через 6 місяців після смерті сина.

"Мій Янгол. Пам'яті Павла Павлика. Сьогодні півроку", – йдеться у підписі до ролика.

Словами пісні стало вірш поетеси Світлани Бояркевич, а музику написав Віктор Павлік.

Віктор Павлік написав пісню про сина

Нагадаємо, син українського артиста Віктора Павліка помер 7 серпня. Хлопцеві був всього 21 рік і останні два роки він боровся з саркомою хребта.

У коментарях до відео підписники написали, що тільки люблячий батько міг написати таку пісню.