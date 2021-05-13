Вирус обойдет стороной: эндокринолог назвал топ-6 напитков для иммунитета
Вирус не прицепится к человеку с сильным иммунитетом, но как его укрепить? Пить чай!
Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.
ТОП-6 полезных напитков для иммунитета
Зеленый чай
Один из лучших anti-age напитков с антиоксидантным действием. Подавляет экспрессию генов и белков воспалительных цитокинов.
Ромашковый чай
Его еще называют "травяным аспирином" из-за болеутоляющих свойств. Противовоспалительное действие ромашки снимает отек и покраснение при бактериальных инфекциях кожи, горла и дыхательных путей.
Для снижения воспаления принимайте 1–4 чашки в день или используйте наружно.
Чаи творят чудеса (фото: pexels.com)
Имбирный чай
Ароматный способ снизить воспаление, поддержать желчеотток и взять под контроль уровень холестерина и сахара в крови. Доказано, что противовоспалительные свойства имбиря связаны с совместным действием метаболитов корня, острых гингеролов и ароматических эфирных масел.
Мятный чай
Обладает противовоспалительными, спазмолитическими и антимикробными свойствами, облегчает симптомы СРК и поддерживает желчеотток.
Чай из куркумы
Готовится путем замачивания корня куркумы или порошка. Это простой способ добавить куркуму в рацион. Ее активный ингредиент куркумин обладает мощными противовоспалительными свойствами. Доказано, что антиоксиданты куркумы поддерживает иммунную функцию и предотвращает окислительный стресс.
Йерба Мате
Это растение из семейства падубов, его листья и молодые веточки измельчаются и выдерживаются для приготовления чая. Йерба Мате содержит полифенолы и сапонины, которые поддерживают иммунную систему. Богат питательными веществами, содержит витамины, минералы, антиоксиданты, дубильные вещества, аминокислоты и хлорофилл.
"При употреблении чаев обращайте внимание на переносимость. Слишком большое количество может вызывать диарею и аллергические реакции. В этом случае сократите его до 1-2 чашек в день. Это сведет к минимуму риск побочных эффектов", - подытожила Григорьева.
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