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Внучка Софии Ротару с мамой и бабушкой устроила прогулку по Киеву

Новина українською → Киев, Вторник 22 декабря 2020 09:35
Внучка Софии Ротару с мамой и бабушкой устроила прогулку по Киеву София Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Автор: Светлана Мащенко

Внучка Софии Ротару, 19-летняя Соня Евдокименко, устроила прогулку по декабрьскому Киеву, сделав несколько фотографий на фоне достопримечательностей.

Снимками девушка, а также ее мама Светлана Евдокименко (невестка Ротару), поделились на своих страницах в Instagram.

"Возвращение на родину к праздникам", - подписала кадр на фоне Владимирской горки и вида с высоты на Днепр юная красотка.

Внучка Софии Ротару с мамой и бабушкой устроила прогулку по Киеву

София Евдокименко прогулялась по Киеву (фото: instagram.com/svetika)

К декабрьскому променаду к Соне присоединились ее мама Светлана, а также бабушка Людмила.

Пользователи в комментариях пишут, что девушки из трех поколений очень похожи и выглядят все великолепно.

Внучка Софии Ротару с мамой и бабушкой устроила прогулку по КиевуВнучка Софии Ротару с мамой и бабушкой устроила прогулку по Киеву

Соня Евдокименко с мамой и бабушкой (фото: instagram.com/svetika)

  • "Три поколения невероятной красоты!
  • Три разного возраста и все - прекрасные!
  • Какая красивая у Вас мама! И как Вы втроем между собой похожи!
  • У Вас такие милые лица и добрые улыбки! Здоровья Вам!
  • Как Вы похожи", - пишут фолловеры в комментариях.

Ранее мы писали, что звездная бабушка Софии младшей - София Ротару вынуждена продавать свою роскошную гостиницу в Крыму.

А вот София Евдокименко сейчас живет в Нью-Йорке, де учится в Школе дизайна Parsons, и собирается замуж за украинского миллионера, который также живет и работает в Штатах.

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