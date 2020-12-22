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Онучка Софії Ротару з мамою і бабусею влаштувала прогулянку по Києву

Новость на русском → Київ, Вівторок 22 грудня 2020 09:35
Онучка Софії Ротару з мамою і бабусею влаштувала прогулянку по Києву Софія Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Автор: Світлана Мащенко

Онучка Софії Ротару, 19-річна Соня Євдокименко, влаштувала прогулянку по грудневому Києву, зробивши кілька фотографій на тлі визначних пам'яток.

Знімками дівчина, а також її мама Світлана Євдокименко (невістка Ротару), поділилися на своїх сторінках в Instagram.

"Повернення на батьківщину до свят", - підписала кадр на тлі Володимирської гірки і виду з висоти на Дніпро юна красуня.

Онучка Софії Ротару з мамою і бабусею влаштувала прогулянку по Києву

Софія Євдокименко прогулялася по Києву (фото: instagram.com/svetika)

До грудневого променаду до Соні приєдналися її мама Світлана, а також бабуся Людмила.

Користувачі в коментарях пишуть, що дівчата з трьох поколінь дуже схожі і виглядають всі чудово.

Онучка Софії Ротару з мамою і бабусею влаштувала прогулянку по КиєвуОнучка Софії Ротару з мамою і бабусею влаштувала прогулянку по Києву

Соня Євдокименко з мамою і бабусею (фото: instagram.com/svetika)

  • "Три покоління неймовірної краси!
  • Три різного віку і всі - чудові!
  • Яка гарна у Вас мама! І як Ви втрьох між собою схожі!
  • У Вас такі милі обличчя і добрі усмішки! Здоров'я Вам!
  • Як Ви схожі", - пишуть фоловери в коментарях.

Раніше ми писали, що зоряна бабуся Софії молодшої - Софія Ротару змушена продавати свій розкішний готель у Криму.

А от Софія Євдокименко зараз живе в Нью-Йорку, де навчається в Школі дизайну Parsons, і збирається заміж за українського мільйонера, який також живе і працює в Штатах.

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