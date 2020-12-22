Внучка Софии Ротару с мамой и бабушкой устроила прогулку по Киеву

Внучка Софии Ротару, 19-летняя Соня Евдокименко, устроила прогулку по декабрьскому Киеву, сделав несколько фотографий на фоне достопримечательностей.
Снимками девушка, а также ее мама Светлана Евдокименко (невестка Ротару), поделились на своих страницах в Instagram.
"Возвращение на родину к праздникам", - подписала кадр на фоне Владимирской горки и вида с высоты на Днепр юная красотка.
София Евдокименко прогулялась по Киеву (фото: instagram.com/svetika)
К декабрьскому променаду к Соне присоединились ее мама Светлана, а также бабушка Людмила.
Пользователи в комментариях пишут, что девушки из трех поколений очень похожи и выглядят все великолепно.
Соня Евдокименко с мамой и бабушкой (фото: instagram.com/svetika)
Ранее мы писали, что звездная бабушка Софии младшей - София Ротару вынуждена продавать свою роскошную гостиницу в Крыму.
А вот София Евдокименко сейчас живет в Нью-Йорке, де учится в Школе дизайна Parsons, и собирается замуж за украинского миллионера, который также живет и работает в Штатах.