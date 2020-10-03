Воспользуйтесь уникальным шансом: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 октября

Гороскоп на октябрь говорит о том, что этот месяц станет напряженным и насыщенным периодом. Ожидается много кардинальных изменений, знакомств, возможна смена работы или места проживания. В любовной сфере также ожидаются всплески, разрывы, возвращение к прошлому и новые романтические связи.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в субботу, 3 октября, и сообщили, кому звезды приготовили интересный сюрприз. Об этом сообщает портал Ignio.

Овен. Не пытайтесь уловить все события сегодня только в деталях, рассмотрите картину сначала в целом. Между тем, что у вас сейчас происходит на работе и тем, что дома – есть взаимосвязь. Постарайтесь решить эту проблему и таким образом убьете сразу двух зайцев.

Телец. Вас сегодня накроют эмоции, и они будут движущей силой целый день. Однако это движение будет хаотичным и немного странным, постарайтесь контролировать этот процесс, чтобы не наломать дров.

Близнецы. Продавцы вам будут сегодня рады, так как вами овладеет желание скупать все подряд, в больших количествах и без особого разбора. Сдержите свои желания, а лучше всего – постарайтесь не выходить из дома без особой надобности.

Рак. Очень удачный день для завершения долгосрочных проектов. Если это пока невозможно – займитесь подготовкой к завершению, начните подчищать хвосты. Одновременно с этим, астрологи не советуют сразу начинать что-то новое, подождите немного.

Лев. Вас сегодня посетит дух авантюризма и потянет искать приключения на свою голову. Будьте осмотрительны и осторожны, так как есть большая вероятность, что вместо приключений, вы найдете неприятности.

Дева. Вам предстоит сегодня очень много разговаривать и очень много слушать других людей. Если это важная информация, то стоит делать заметки, так как к вечеру вы не сможете вспомнить ничего из услышанного.

Весы. Вас попытаются втянуть в какую-то чужую игру, на которую у вас не будет ни времени, ни особого желания. Не поддавайтесь, так как вам это действительно не будет полезным. Займитесь чем-то, что доставляет вам удовольствие.

Скорпион. Не самый удачный день и будьте готовы к тому, что далеко не все у вас будет получаться с первой попытки. Но не огорчайтесь, если хватит терпения – то с четвертой точно все получится.

Стрелец. Вам предстоит сегодня взять ответственность за дело, с которым уже кто-то не смог справиться. Не отказывайтесь, так как хуже вы уже сделать не сможете, а если сделаете – заслужите репутацию незаменимого человека.

Козерог. На события в субботу будут иметь сильно влияние события из прошлого. Изменить это прошлое уже невозможно, поэтому не стоит возлагать большие ожидания на то, что будет происходить сегодня. Будьте осторожны.

Водолей. Ваша способность видеть и чувствовать то, что другим не дано, сегодня будет усиливаться под влиянием Луны. Будьте внимательны и то, что оставалось для вас загадкой до сих пор, внезапно станет понятно.

Рыбы. Делайте сегодня все, что взбредет в голову. Но только не причиняйте вред окружающей среде и семейному бюджету. Вероятно, что кто-то из ваших соратников с пониманием отнесется к вашим идеям и действиям.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет с финансами в октябре.

А также рассказывали о том, что кому из знаков Зодиака октябрь принесет кардинальные изменения.