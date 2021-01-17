Восстать из пепла: Слава из НеАнгелов сделала сокровенное признание о пережитых страданиях

Слава Каминская из группы НеАнгелы только прилетела в холодный Киев из ОАЭ – в Дубае вместе с партнершей по дуэту Викторией Смеюхой, которая показала нового молодого человека, она отдыхала и выступала, совместила работу и релакс. Вернувшись домой, артистка решила поговорить с поклонниками о сокровенном.

На странице в instsgram она разоткровенничалась о душевных муках и страданиях, а также сделала признание – в моменты душевной слабости артистка пишет стихи, которые почти никто не видит. Она порассуждала о том, что некоторые люди любят сознательно страдать и даже находят в этом некое удовольствие.

Певица сопроводила личную исповедь фото с объемной прической и легким макияжем, она предстала в полупрозрачном черном наряде.

Слава рассказала, что страдания становятся для нее источником вдохновения (фото: instagram.com/babaslavka)

"Страдать или не страдать – это выбор. С уверенностью могу сказать, что реально существуют люди, которым нравится состояние страдания. Сколько чувственной поэзии было рождено в самобичевании. Сколько людей прошли красочный путь от мук к воскрешению...(пишу и сердце радуется, будто снова ощущаю на себе весь спектр эмоций). А с виду нормальные ж люди, которые, кстати, чаще всего могут быть веселыми, фонтанировать энергию, дарить радость другим, но истинный кайф испытывают только в состоянии меланхолии", - поделилась своими наблюдениями Слава.

"Я, например, всегда найду повод заняться самокопанием, найду малейшие причины – и упаду в эту "свою атмосфЭру". В такие моменты чаще всего я пишу стихи, которые никому не показываю (ну, почти никому). Drama queen – это мое второе имя (первое – не для широкого обозрения). Мне нравится взлетать и падать, сгорать, а после – восставать из пепла. Такая себе биполярная развлекуха", - сделала признание о себе певица.

Напомним, что ранее Дмитрий Дикусар сделал признание о настоящих отношениях со Славой Каминской.