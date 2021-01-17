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Повстати з попелу: Слава з НеАнгелів зробила особисте зізнання про пережиті страждання

Новость на русском → Неділя 17 січня 2021 12:19
Повстати з попелу: Слава з НеАнгелів зробила особисте зізнання про пережиті страждання Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Слава Камінська з гурту НеАнгели тільки прилетіла в холодний Київ з ОАЕ – в Дубаї разом з партнеркою по дуету Вікторією Смеюхою, яка показала нового мбойфренда, вона відпочивала і виступала, поєднала роботу і релакс. Повернувшись додому, артистка вирішила поговорити з шанувальниками про сокровенне.

На сторінці в instsgram вона розговорилася про душевні муки і страждання, а також зробила зізнання – у моменти душевної слабкості артистка пише вірші, які майже ніхто не бачить. Вона поміркувала про те, що деякі люди люблять страждати і навіть знаходять в цьому якесь задоволення.

Співачка супроводила особисту сповідь фото з об'ємною зачіскою і легким макіяжем, вона з'явилася в чорному напівпрозорому вбранні.

Повстати з попелу: Слава з НеАнгелів зробила особисте зізнання про пережиті страждання

Слава розповіла, що страждання стають для неї джерелом натхнення (фото: instagram.com/babaslavka)

"Страждати або не страждати – це вибір. З упевненістю можу сказати, що реально існують люди, яким подобається стан страждання. Скільки чуттєвої поезії було народжене в самокатуванні. Скільки людей пройшли яскравий шлях від мук до воскресіння...(пишу і серце радіє, ніби знову відчуваю на собі весь спектр емоцій). А з вигляду нормальні ж люди, які, до речі, найчастіше можуть бути веселими, фонтанувати енергію, дарувати радість іншим, але справжній кайф відчувають тільки в стані меланхолії", - поділилася своїми спостереженнями Слава.

"Я, наприклад, завжди знайду привід зайнятися самокопанням, знайду найменші причини – й упаду в цю "свою атмосфЕру". В такі моменти найчастіше я пишу вірші, які нікому не показую (ну, майже нікому). Drama queen – це моє друге ім'я (перше – не для широкого загалу). Мені подобається злітати і падати, згоряти, а після – повставати з попелу. Така собі біполярна розвага", - зробила зізнання про себе співачка.

Нагадаємо, що раніше Дмитро Дікусар зробив зізнання про справжні стосунки зі Славою Камінською.

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