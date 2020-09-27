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Воздвижение Креста Господня: что категорически запрещено делать в большой праздник

Новина українською → Воскресенье 27 сентября 2020 06:30
Воздвижение Креста Господня: что категорически запрещено делать в большой праздник Праздник 27 сентября (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Lite

27 сентября православные и грекокатолики отмечают Крестовоздвижение

Какой сегодня праздник. 27 сентября празднуется крупный христианский праздник – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В народе этот праздник издавна носил имя Воздвиженье. Эти два мощных праздника породили множество традиций, запретов и обычаев. Что можно и нельзя делать сегодня – читайте ниже.

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В Украине 27 сентября отмечается День туризма - национальный профессиональный праздник украинских работников туристических агентств.

Что запрещено делать

В этот день принято вспоминать о крестных страданиях Спасителя. Поэтому на Крестовоздвижение соблюдается строгий однодневный пост - нельзя есть яйца, мясные, рыбные и молочные блюда. Также было заведено и в народе. Селяне говорили: кто в этот день постится, тому семь грехов простится, а на того, кто пост нарушит, семь грехов воздвигнутся.

Нельзя сегодня ссориться с близкими и особенно родственниками, держать зло, обижать и сквернословить. Также нужно избегать тяжелой и грязной работы.

Воздвижение Креста Господня: что категорически запрещено делать в большой праздник

Кресты (иллюстративное фото: pixabay.com)

В народе стоял строгий запрет на походы в лес. По народным верованиям, на Воздвиженье все земные гады — от безобидных ужей до самых ядовитых гадюк — сползаются в огромную яму под землей, чтобы там перезимовать и полизать гадючий камень. Если случайно оказаться на их пути – они обязательно укусят. Кроме этого запрета также было строгое указание плотно закрывать все окна и двери, чтобы гады не смогли пробраться.

Также в этот день не рекомендуется начинать новые дела: все проекты будут обречены на провал. Это же касается и проведения свадеб: семья будет некрепкой.

Что можно делать в этот день

Верующие люди посещают на Воздвижение храмы, чтобы присутствовать на праздничной службе. Если нужно подарить своим крестникам, детям или знакомым крестик, то лучшего времени, чем Воздвижение, для его приобретения не найти.

Освящение на Воздвижение нового дома должно принести его жильцам счастье и здоровье, так как в народе считается, что чудотворная сила святой воды и креста в этот день многократно увеличивается.

Наши предки, жившие в сельской местности, для защиты себя и своего жилища от любых напастей на Воздвиженье рисовали в домах всякими подручными средствами (мелом, сажей, чесноком и т. д.) кресты. А чтобы защитить от всякого зла животных и собранный урожай, было принято помещать крестики в закромах и в загонах со скотом.

Ранее мы писали о том, что появился календарь праздничных и выходных дней на 2021 год.

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