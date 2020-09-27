Воздвиження Хреста Господнього: що категорично заборонено робити у велике свято

27 вересня православні та грекокатолики відзначають Хрестовоздвиження

Яке сьогодні свято. 27 вересня святкується велике християнське свято – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. У народі це свято здавна мало ім'я Здвиження. Ці два потужних свята породили безліч традицій, заборон і звичаїв. Що можна і не можна робити сьогодні – читайте нижче.

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Що заборонено робити

У цей день заведено згадувати хресні страждання Спасителя. Тому на Хрестовоздвиження дотримується суворий одноденний піст - не можна їсти яйця, м'ясні, рибні та молочні страви. Також було заведено і в народі. Селяни казали: хто постує в цей день, тому сім гріхів проститься, а на того, хто пост порушить, сім гріхів здвигнуться.

Не можна сьогодні сваритися з близькими та особливо родичами, тримати зло, ображати й лихословити. Також потрібно уникати важкої та брудної роботи.

Хрести (ілюстративне фото: pixabay.com)

У народі стояла сувора заборона на походи в ліс. За народними віруваннями, на Здвиження всі земні гади — від нешкідливих вужів до найбільш отруйних гадюк — сповзаються у величезну яму під землею, щоб там перезимувати та полизати гадючий камінь. Якщо випадково опинитися на їхньому шляху – вони обов'язково вкусять. Крім цієї заборони також була сувора вказівка щільно закривати всі вікна і двері, щоб гади не змогли пробратися.

Також цього дня не рекомендується починати нові справи: всі проєкти будуть приречені на провал. Це ж стосується і проведення весіль: родина буде неміцною.

Що можна робити в цей день

Віруючі люди відвідують храми на Воздвиження, щоб бути присутніми на святковій службі. Якщо потрібно подарувати своїм хрещеникам, дітям або знайомим хрестик, то кращого часу, ніж Воздвиження, для його придбання не знайти.

Освячення на Воздвиження нового будинку має принести його мешканцям щастя і здоров'я, бо в народі вважається, що чудотворна сила свяченої води та хреста в цей день багаторазово збільшується.

Наші предки, які жили в сільській місцевості, для захисту себе і свого житла від будь-яких напастей на Здвиження малювали в будинках будь-якими підручними засобами (крейдою, сажею, часником і т. д.) хрести. А щоб захистити від усякого зла тварин і зібраний урожай, було заведено поміщати хрестики в засіках і в загонах з худобою.

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