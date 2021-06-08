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Врач назвала неожиданную причину бессонницы: лучший способ побороть ее

Новина українською →
Вторник 08 июня 2021 11:09
Врач назвала неожиданную причину бессонницы: лучший способ побороть ее Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Татьяна Турчаникова

Некоторые люди бывают так озабочены своим рационом, что совсем забывают об остальных слагаемых здорового образа жизни. Но при этом удивляются, почему им не удается получить желаемые результаты по самочувствию.

Несмотря на идеальное питание, им трудно достигнуть чувства насыщения и они съедают больше, чем положено.

Но, кроме питания, большое внимание нужно уделять антистрессовым практикам и качеству сна.

Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.

Возможности человека не безграничны. Все, что мы тратим на умственную деятельность, физическую активность, выяснение отношений, должно восполняться. Что помогает решить вам эту проблему?

  • 1-2 чашки кофе,
  • шоколадный батончик,
  • вечерний сериал, который кончается за полночь?

Кофеин и другие энергетики еще больше увеличивают уровень стресса. Стресс - ночь без сна - тяжелое пробуждение - разбитое состояние - стресс и так по кругу.

Врач назвала неожиданную причину бессонницы: лучший способ побороть ее

Стресс и сон несовместимы (фото: pixabay.com)⠀

Чтобы побороть недосыпание, выбор падает на самый быстрый и доступный вариант - еду. Современный маркетинг построен так, что пища своим видом, ароматом и многообразием, вызывает у человека положительные эмоции.

Ночной график работы, особенно после 30 лет, разрушает гормональное здоровье и самочувствие в целом. Особенно у женщин.

Сон, как у младенца: эндокринолог рассказала, под какие звуки полезно засыпать

Уже после двух ночей без сна, уровень лептина снижается, а грелина - стремится вверх. При этом, чувство голода и аппетит растут вслед за ним. Вероятность ожирения увеличивается на 9% с каждым часом уменьшения средней продолжительности сна длительностью 7 часов.

Есть много антистрессовых практик, но начинать нужно с нормализации сна. Это самый доступный, бесплатный, но очень важный инструмент.

Проанализируйте дни, когда вы переедали и срывались на сладкое. Как вы спали накануне? Замечали, что поработав в ночную смену, на следующий день едите больше обычного? Меняйте свой графи постепенно - и сон наладится.

Раньше косметолог назвала одно базовое и совершенно бесплатное условие для красивой кожи.

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