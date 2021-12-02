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Врач назвала топ-5 привычек, которые помогут сохранить стройность

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Четверг 02 декабря 2021 14:31
Врач назвала топ-5 привычек, которые помогут сохранить стройность Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Хотите стать стройнее? Тогда пора начать прививать правильные привычки!

Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова перечислила в Instagram простые и доступные всем привычки, которые помогут похудеть и сохранить стройную фигуру.

1. Пить достаточно воды.

Мы уже говорили о том, что пить нужно столько, сколько требует ваш организм, но совсем исключать воду из рациона, надеясь получить ее из продуктов, чая и кофе - не следует.

2. Уметь отличать истинный голод от ложного.

Нужно научиться понимать, когда ваш организм действительно хочет есть, и когда он находится, например, в стрессе. Заедать свои проблемы - это привычка, которая не поможет вам стать стройнее.

3. Вести активный образ жизни.

Вы можете не занимать в спортзале и не бегать километры по утрам в непогоду. Достаточно не лежать на диване с утра до ночи. Будьте активны в быту, начните гулять пешком по вечерам, выбирайте лестницу, а не лифт. Результат не заставит себя ждать.

Врач назвала топ-5 привычек, которые помогут сохранить стройность

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Найти увлечения.

Когда ваша жизнь не зажата в тисках дома и работы, то она кажется более насыщенной и интересной. Появляется ресурс становиться лучше. Более того, вы начнете получать удовольствие не только от еды.

5. НЕ сидеть на диетах!

Нужно научиться правильно питаться перейти в такой режим на постоянную основу. Начните с внедрения принципа тарелки! Это проверенный и эффективный метод снижения веса и нормализации пищеварения.

Врач назвала топ-5 привычек, которые помогут сохранить стройностьИллюстративное фото (pexels.com)

Ранее диетолог Ольга Безуглая рассказала о главном критерии правильного рациона и дала подсказки тем, кто хочет питаться полнноценно.

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