Врач назвала топ-5 привычек, которые помогут сохранить стройность
Хотите стать стройнее? Тогда пора начать прививать правильные привычки!
Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова перечислила в Instagram простые и доступные всем привычки, которые помогут похудеть и сохранить стройную фигуру.
1. Пить достаточно воды.
Мы уже говорили о том, что пить нужно столько, сколько требует ваш организм, но совсем исключать воду из рациона, надеясь получить ее из продуктов, чая и кофе - не следует.
2. Уметь отличать истинный голод от ложного.
Нужно научиться понимать, когда ваш организм действительно хочет есть, и когда он находится, например, в стрессе. Заедать свои проблемы - это привычка, которая не поможет вам стать стройнее.
3. Вести активный образ жизни.
Вы можете не занимать в спортзале и не бегать километры по утрам в непогоду. Достаточно не лежать на диване с утра до ночи. Будьте активны в быту, начните гулять пешком по вечерам, выбирайте лестницу, а не лифт. Результат не заставит себя ждать.
Иллюстративное фото (pexels.com)
4. Найти увлечения.
Когда ваша жизнь не зажата в тисках дома и работы, то она кажется более насыщенной и интересной. Появляется ресурс становиться лучше. Более того, вы начнете получать удовольствие не только от еды.
5. НЕ сидеть на диетах!
Нужно научиться правильно питаться перейти в такой режим на постоянную основу. Начните с внедрения принципа тарелки! Это проверенный и эффективный метод снижения веса и нормализации пищеварения.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Ранее диетолог Ольга Безуглая рассказала о главном критерии правильного рациона и дала подсказки тем, кто хочет питаться полнноценно.