Лікар назвала топ-5 звичок, які допоможуть зберегти стрункість

Дієтолог-гастроентеролог Нурія Діанова перерахувала в Instagram прості і доступні всім звички, які допоможуть схуднути і зберегти струнку фігуру.

1. Пити достатньо води.

Ми вже говорили про те, що пити потрібно стільки, скільки вимагає ваш організм, але зовсім виключати воду з раціону, сподіваючись отримати її з продуктів, чаю і кави - не слід.



2. Вміти відрізняти істинний голод від помилкового.

Потрібно навчитися розуміти, коли ваш організм дійсно хоче їсти, і коли він знаходиться, наприклад, в стресі. Заїдати свої проблеми - це звичка, яка не допоможе вам стати стрункішою.



3. Вести активний спосіб життя.

Ви можете не займати в спортзалі і не бігати кілометри вранці в негоду. Досить не лежати на дивані з ранку до ночі. Будьте активні в побуті, почніть гуляти пішки вечорами, вибирайте сходи, а не ліфт. Результат не змусить себе чекати.





Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Знайти захоплення.

Коли ваше життя не затиснуте в лещатах будинку і роботи, то воно здається більш насиченим і цікавим. З'являється ресурс ставати краще. Більш того, ви почнете отримувати задоволення не тільки від їжі.



5. Не сидіти на дієтах!

Потрібно навчитися правильно харчуватися, перейти в такий режим на постійну основу. Почніть з впровадження принципу тарілки! Це перевірений і ефективний метод зниження ваги і нормалізації травлення.

Ілюстративне фото (pexels.com)