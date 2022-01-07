Врач рассказала неизвестные факты об эрозии шейки матки: кому нужно срочно провериться

Лечить или не лечить эрозию шейки матки – вот в чем вопрос. Действительно бывают случаи, когда ее можно не лечить, но нужно убедиться, что это не дисплазия. В любом случае, лучше в этом вопросе довериться врачу.

Было время, когда диагноз эрозия шейки матки ставили каждой второй женщине, – и каждая из них помнит это устрашающее слово "прижигать". Но пришло другое время, когда эрозию матки стали считать выдуманным диагнозом и считать состоянием, которое не нужно лечить. Кто прав? Не правы ни одни, ни другие. Найти истину нам поможет гинеколог Ирина Човпан .

Как выглядит эрозия шейки матки?

Многие пациенты считают, что эрозия похожа на царапину на слизистой оболочке. Так ли это? В какой-то мере – да. Эрозия шейки матки - это дефект или нарушение целостности слизистой или, другими словами, ранка/язва.

Образование этого дефекта может быть результатом механических повреждений, химического ожога, ракового процесса. Иногда эрозия шейки матки возникает как осложнение после воспалительных процессов или хронических заболеваний, например, сахарного диабета.

Ирина Човпан, гинеколог

Эрозия шейки матки – это болезнь или состояние?

Термин "эрозия шейки матки" до сих пор используется пациентами и некоторыми врачами для обозначения эктопии шейки матки или как собирательное понятие для обозначения патологии шейки матки.

Чаще всего у женщин репродуктивного возраста встречается эктопия цилиндрического эпителия (эктопия шейки матки, цервикальная эктопия), или простыми словами, это смещение слизистой из цервикального канала на поверхность шейки матки.

Раньше эктопию называли эрозией, потому что слизистая оболочка цервикального канала выглядит, как ярко-красное пятно (за счёт близкорасположенных сосудов).

Эрозия и дисплазия: в чем разница?

ЭЦЭ (эктопия цилиндрическог эпителия, она же эрозия – это состояние является физиологическим или доброкачественным и, если у женщины нет воспаления, результаты цитологического и кольпоскопического исследований в норме, то лечения не требуется. Почему возникает ЭЦЭ? Причиной подобных изменений на слизистой поверхности матки могут быть инфекционно-воспалительные процессы, гормональные нарушения, микротравмы после родов или абортов, возрастные особенности.

А вот дисплазия шейки матки – это процесс, при котором нарушается строение клеток и структура ткани. Она относится к предраковым процессам и нуждаетя в лечении. К сожалению, без медицинского вмешательства дисплазия будет прогрессировать, и процесс образования атипических клеток может стать неуправляемым (злокачественным).

По каким симптомам можно распознать эрозию?

Эрозия шейки матки чаще всего существует бессимптомно и обнаруживается только во время осмотра.

Гинеколог дала ответы на самые распространенные вопросы (фото: freepik.com)

Кто в зоне риска?

К факторам, которые способны увеличить риск развития дисплазии, принято относить:

* вирус папилломы человека

* инфицирование ИППП

* раннее начало сексуальной жизни

* игнорирование барьерных методов контрацепции

* беременность до 17 лет

* большое число беспорядочных половых связей и частая смена партнёров

* травматические повреждения, которые чаще всего возникают после родов и искусственных прерываний беременности

* частые беременности и роды

* нарушения со стороны иммунной системы

* аутоиммунные заболевания и сахарный диабет

* курение

* наследственность

Может эрозия исчезнуть само собой?

Бывают случаи, когда это действительно происходит. Но столь положительный исход возможен только при условии отсутствия патологической микрофлоры, воспалительных процессов и сниженного иммунитета.

Когда непременно нужно лечение?

Если эрозия может годами существовать бессимптомно, то бывают состояния, которые требуют немедленной консультации. Например, когда у женщины есть жалобы на контактные кровотечения, возникающие после полового акта, обильные, слизистые выделения и, конечно, желание самой пациенки.

А вот такие диагнозы, как дисплазия шейки матки, лейкоплакия, наботовы (ретенционные) кисты, рубцовая деформация шейки матки требуют лечения.

Прекрасно справляется с этими недугами радиоволновой метод и лазерное лечение (с помощью СО2 лазера), лечение подбирается индивидуально.

Только врач может назначить лечение (фото: freepik.com)

Как проходит восстановление? Какие ограничения в этот период?

Сама процедура лечения длится всего 20-30 минут, проходит под местным обезболиванием на кресле, а пациентка не нуждается в госпитализации. Реабилитация составляет 3-4 недели. В период восстановления запрещено вести половую жизнь, заниматься спортом, посещать бассейн, баню, сауну. Но, согласитесь, это совсем не долго. Спустя всего месяц вы вернетесь к полноценной здоровой жизни.