Вскрылась правда об элитной недвижимости звезды 2000-х Ассии Ахат

Журналисты выяснили, сколько элитных поместий находится во владении известной украинской скрипачки Ассии Ахат и ее мужа, предпринимателя и депутата Киевсовета Игоря Баленко.

Уже более двадцати лет украинская певица и скрипачка Ассия Ахат замужем за бизнесменом и депутатом Игорем Баленко, который до недавнего времени был в сотне самых богатых украинцев. Согласно декларации нардепа, только наличными он имеет 3 270 000 долларов, 9 000 000 гривен и 900 000 евро.

Супруги Баленко проживают в Царском селе - элитном жилом массиве в центре столицы. Как отметила сама певица в одном из интервью, в их двухэтажном доме много окон, на первом этаже расположен кабинет, гостиная и две столовые, а на втором - четыре спальни. Участок имеет площадь в 900 квадратных метров с просторной мансардой на заднем дворе, а среди соседей супругов - певица Наталья Могилевская и экс-нардеп Людмила Супрун.

Также семье Баленко по информации из реестра прав на недвижимость, принадлежит дом на улице Редутной. На этой же улице участок более чем 60 соток имеет и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Журналистам стало известно, что супруги уже несколько лет строит особняк еще и в престижном пригороде - в Козине.

Еще одна усадьба у депутата есть в Сухолучье - поселке на 300 человек на берегу Киевского моря. Согласно документам, здание там отмечается как дача, но выяснилось, как на самом деле выглядит очередной особняк супругов. Во дворе расположены три дома из сруба и бассейн. Участок имеет собственный выход к Киевскому водохранилищу, однако без обустроенного пляжа.

Это единственная недвижимость, записанная на скрипачку, а не на ее мужа. Однако сюда Ассия Ахат ни разу не приглашала журналистов, демонстрируя особняк на Печерске, как единое и настоящее семейное гнездышко.

Стало известно, сколько имений у Ассии Ахат и Игоря Баленко (видео: Кyiv Live)

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