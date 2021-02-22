Розкрилася правда про елітну нерухомість зірки 2000-х Ассії Ахат

Журналісти з'ясували, скільки елітних маєтків знаходиться у володінні відомої української скрипальки Ассії Ахат та її чоловіка, підприємця і депутата Київради Ігоря Баленка.

Вже більше двадцяти років українська співачка і скрипалька Ассія Ахат заміжня за бізнесменом і депутатом Ігорем Баленком, який до недавнього часу був у сотні найбагатших українців. Згідно декларації нардепа, тільки готівкою він має 3 270 000 доларів, 9 000 000 гривень та 900 000 євро.

Подружжя Баленків проживає в Царському селі - елітному житловому масиві в центрі столиці. Як зазначила сама співачка в одному з інтерв'ю, в їхньому двоповерховому будинку багато вікон, на першому поверсі розташований кабінет, вітальня і дві столові, а на другому - чотири спальні. Ділянка має площу в 900 квадратних метрів з просторою мансардою на задньому дворі, а серед сусідів подружжя - співачка Наталія Могилевська і екс-нардеп Людмила Супрун.

Також сім'ї Баленко за інформацією з реєстру прав на нерухомість, належить будинок на вулиці Редутній. На цій же вулиці ділянку більш ніж 60 соток має і п'ятий президент України Петро Порошенко.

Журналістам стало відомо, що подружжя вже кілька років будує особняк ще й в престижному передмісті - Козині.

Ще одна садиба у депутата є в Сухолуччі - селищі на 300 осіб на березі Київського моря. Згідно з документами, будинок там відзначається як дача, але з'ясувалося, як насправді виглядає черговий особняк подружжя. У дворі розташовані три будинки зі зрубу і басейн. Ділянка має власний вихід до Київського водосховища, проте без облаштованого пляжу.

Це єдина нерухомість, записана на скрипальку, а не на її чоловіка. Однак сюди Ассія Ахат жодного разу не запрошувала журналістів, демонструючи особняк на Печерську, як єдине і справжнє сімейне гніздечко.

Стало відомо, скільки маєтків у Ассії Ахат та Ігоря Баленка (відео: Кyiv Live)

Програма "Викриття" виходить щоп'ятниці о 17:30 на телеканалі KYIV.LIVE.