UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Никакой интеллигентности: русский бизнесмен "наехал" на Потапа и Настю Каменских

Автор: Людмила Жукова

Потап и Настя Каменских нарвались на критику со стороны владельца одного из прокатов элитных автомобилей в Майами. Он рассказал, как некультурно ведут себя звезды, а также возмутился их отношением к сервису.

Об этом рассказал Марк Пугачев на видео, опубликованном на YouTube-канале Big Money.

Популярные новости
Синоптики рассказали, когда ждать настоящей весны в Украине 02 февраля 2021
Экс-судья Х-Фактора удивил квартирой, где живет с мамой: "румынская стенка" и пожухлые шторы 03 февраля 2021
На эти знаки Зодиака в феврале свалится неожиданное богатство: везунчиков всего четыре! 03 февраля 2021
Наталью Могилевскую не узнали поклонники после "манипуляций" с лицом 02 февраля 2021
Эти четыре счастливчика среди знаков Зодиака встретят настоящую любовь в феврале 05 февраля 2021
Когда в Украине установится весенняя погода: синоптики обновили прогноз 05 февраля 2021
Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака: кому неделя сулит большие успехи и перемены 02 февраля 2021
Виктор Павлик рассекретил пол будущего ребенка от четвертой жены 02 февраля 2021
В Украину идут 25-градусные морозы: синоптики назвали даты сильного похолодания 02 февраля 2021
Эти знаки Зодиака накроет фантастическим везением в феврале: не упустите шанс! 06 февраля 2021

Как оказалось, семейная парочка Потапа и Насти показали себя с совсем нехорошей стороны. Они арендовали автомобиль на отдыхе, а вернули его, просто написав в сообщении владельцу проката. По его словам, он вынужден был искать машину по всему аэропорту. К тому же, авто было в ужасном состоянии.

"Есть такие — никакой интеллигентности. Вот, Настя Каменских и Потап, например. Не могу сказать ничего хорошего о них... Бросили авто в аэропорту, он просто смс мне отправил, а где мне его искать там? Я ему написал, что он дурак", - поделился бизнесмен.

Пугачев отметил, что например, Тимати его поразил адекватностью и приятным отношением. Макс Барских тоже очень интеллигентный.

"Тимати давали машину, так легко было, все просто. Макс Барских очень душевный человек. С большим удовольствием даем ему наши автомобили. Ханна, Пашу, Нюша — очень приятные", — рассказал директор проката.

Директор проката машин рассказал неприятные детали о Потапе и Насте Каменских

Как мы ранее писали, особняк Насти Каменских и Потапа показали с высоты птичьего полета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Настя Каменских
Читайте также
Особняк Насти Каменских и Потапа показали с высоты птичьего полета (видео)
Все случилось на стройке: всплыло видео, как Потап сделал предложение Насте Каменских
Прогноз погоды