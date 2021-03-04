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Выбираем образ для 8 марта: стилист показала самые яркие и женственные наряды

Новина українською → Четверг 04 марта 2021 15:09
Выбираем образ для 8 марта: стилист показала самые яркие и женственные наряды Стилист рассказала, как нарядиться на 8 марта (фото: )
Автор: Светлана Мащенко

Стилист рассказала, как выбрать удачный образ для празднования 8 марта, чтобы выглядеть ярко и одновременно чувственно и женственно. Самые лучшие образы для празднования женского дня - смотрите в описаниях и фото на Lite.

Об этом рассказала стилист из Киева Ксения Господинова на своей странице в Instagram.

Романтичный образ

Платья, украшенные оборками разных форм, рюшами и бантами, с открытыми плечами или мелким узором - позвольте себе быть романтичной в наш женский день.

Выбираем образ для 8 марта: стилист показала самые яркие и женственные наряды

Минимализм

Любительницам этого стиля подойдут шелковые slip-dress и лаконичные монохромные платья. Можно сочетать с жакетами или свитерами в тон платья, это сделает ваш образ утонченным.

Выбираем образ для 8 марта: стилист показала самые яркие и женственные наряды

Брючные костюмы

Если платья вам не по душе, тогда присмотритесь к элегантным брючным костюмам. Выбирайте яркие костюмы, которые идеально подчеркнут вашу фигуру.

Выбираем образ для 8 марта: стилист показала самые яркие и женственные наряды

Красное платье

Выбирайте классическую модель, такое платье долго не выйдет из моды и выручит вас, когда понадобится наряд для мероприятия.

Выбираем образ для 8 марта: стилист показала самые яркие и женственные наряды

Кроме того, можно выбрать эффектную блузу с объемными рукавами, вырезами или открытой спиной. Сочетается она лучше всего с брюками прямого кроя или джинсами и каблуками.

Выбираем образ для 8 марта: стилист показала самые яркие и женственные наряды

Отлично подойдет также платье с разрезами или платье мини в сочетании с объемными жакетами.

Выбираем образ для 8 марта: стилист показала самые яркие и женственные наряды

Ранее стилист рассказала также про самые модные сумки, которые будут в тренде в 2021 году.

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