Выбираем образ для 8 марта: стилист показала самые яркие и женственные наряды
Стилист рассказала, как выбрать удачный образ для празднования 8 марта, чтобы выглядеть ярко и одновременно чувственно и женственно. Самые лучшие образы для празднования женского дня - смотрите в описаниях и фото на Lite.
Об этом рассказала стилист из Киева Ксения Господинова на своей странице в Instagram.
Романтичный образ
Платья, украшенные оборками разных форм, рюшами и бантами, с открытыми плечами или мелким узором - позвольте себе быть романтичной в наш женский день.
Минимализм
Любительницам этого стиля подойдут шелковые slip-dress и лаконичные монохромные платья. Можно сочетать с жакетами или свитерами в тон платья, это сделает ваш образ утонченным.
Брючные костюмы
Если платья вам не по душе, тогда присмотритесь к элегантным брючным костюмам. Выбирайте яркие костюмы, которые идеально подчеркнут вашу фигуру.
Красное платье
Выбирайте классическую модель, такое платье долго не выйдет из моды и выручит вас, когда понадобится наряд для мероприятия.
Кроме того, можно выбрать эффектную блузу с объемными рукавами, вырезами или открытой спиной. Сочетается она лучше всего с брюками прямого кроя или джинсами и каблуками.
Отлично подойдет также платье с разрезами или платье мини в сочетании с объемными жакетами.
Ранее стилист рассказала также про самые модные сумки, которые будут в тренде в 2021 году.