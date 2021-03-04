ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вибираємо образ для 8 березня: стиліст показала найяскравіші і найжіночніші вбрання

Новость на русском → Четвер 04 березня 2021 15:09
Вибираємо образ для 8 березня: стиліст показала найяскравіші і найжіночніші вбрання Стиліст розповіла, як вбратися на 8 березня (фото: )
Автор: Світлана Мащенко

Стиліст розповіла, як вибрати вдалий образ для святкування 8 березня, щоб виглядати яскраво і водночас чуттєво і жіночно. Найкращі образи для святкування жіночого дня - дивіться в описах і фото на Lite.

Про це розповіла стиліст з Києва Ксенія Господінова на своїй сторінці в Instagram.

Романтичний образ

Сукні, прикрашені воланами різних форм, рюшами та бантами, з відкритими плечима або дрібним візерунком - дозвольте собі бути романтичною в наш жіночий день.

Вибираємо образ для 8 березня: стиліст показала найяскравіші і найжіночніші вбрання

Мінімалізм

Любителькам цього стилю підійдуть шовкові slip-dress і лаконічні монохромні сукні. Можна поєднувати з жакетами або светрами в тон сукні, це зробить ваш образ витонченим.

Вибираємо образ для 8 березня: стиліст показала найяскравіші і найжіночніші вбрання

Брючні костюми

Якщо сукні вам не по душі, тоді придивіться до елегантних брючних костюмів. Вибирайте яскраві костюми, які ідеально підкреслять вашу фігуру.

Вибираємо образ для 8 березня: стиліст показала найяскравіші і найжіночніші вбрання

Червона сукня

Вибирайте класичну модель, така сукня довго не вийде з моди і виручить вас, коли знадобиться вбрання для заходу.

Вибираємо образ для 8 березня: стиліст показала найяскравіші і найжіночніші вбрання

Крім того, можна вибрати ефектну блузу з об'ємними рукавами, вирізами або відкритою спиною. Поєднується вона найкраще з брюками прямого крою або джинсами і каблуками.

Вибираємо образ для 8 березня: стиліст показала найяскравіші і найжіночніші вбрання

Відмінно підійде також сукня з розрізами або міні сукня в поєднанні з об'ємними жакетами.

Вибираємо образ для 8 березня: стиліст показала найяскравіші і найжіночніші вбрання

Раніше стиліст розповіла також про наймодніші сумки, які будуть в тренді в 2021 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя 8 марта
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну завітає мерзенна погода з сильним похолоданням: нові карти
В Україну завітає мерзенна погода з сильним похолоданням: нові карти