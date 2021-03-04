Вибираємо образ для 8 березня: стиліст показала найяскравіші і найжіночніші вбрання

Стиліст розповіла, як вибрати вдалий образ для святкування 8 березня, щоб виглядати яскраво і водночас чуттєво і жіночно. Найкращі образи для святкування жіночого дня - дивіться в описах і фото на Lite.

Про це розповіла стиліст з Києва Ксенія Господінова на своїй сторінці в Instagram .

Романтичний образ

Сукні, прикрашені воланами різних форм, рюшами та бантами, з відкритими плечима або дрібним візерунком - дозвольте собі бути романтичною в наш жіночий день.

Мінімалізм

Любителькам цього стилю підійдуть шовкові slip-dress і лаконічні монохромні сукні. Можна поєднувати з жакетами або светрами в тон сукні, це зробить ваш образ витонченим.

Брючні костюми

Якщо сукні вам не по душі, тоді придивіться до елегантних брючних костюмів. Вибирайте яскраві костюми, які ідеально підкреслять вашу фігуру.

Червона сукня

Вибирайте класичну модель, така сукня довго не вийде з моди і виручить вас, коли знадобиться вбрання для заходу.





Крім того, можна вибрати ефектну блузу з об'ємними рукавами, вирізами або відкритою спиною. Поєднується вона найкраще з брюками прямого крою або джинсами і каблуками.

Відмінно підійде також сукня з розрізами або міні сукня в поєднанні з об'ємними жакетами.