Выбираем образ для 8 марта: стилист показала самые яркие и женственные наряды

Романтичный образ

Платья, украшенные оборками разных форм, рюшами и бантами, с открытыми плечами или мелким узором - позвольте себе быть романтичной в наш женский день.

Минимализм

Любительницам этого стиля подойдут шелковые slip-dress и лаконичные монохромные платья. Можно сочетать с жакетами или свитерами в тон платья, это сделает ваш образ утонченным.

Брючные костюмы

Если платья вам не по душе, тогда присмотритесь к элегантным брючным костюмам. Выбирайте яркие костюмы, которые идеально подчеркнут вашу фигуру.

Красное платье

Выбирайте классическую модель, такое платье долго не выйдет из моды и выручит вас, когда понадобится наряд для мероприятия.





Кроме того, можно выбрать эффектную блузу с объемными рукавами, вырезами или открытой спиной. Сочетается она лучше всего с брюками прямого кроя или джинсами и каблуками.

Отлично подойдет также платье с разрезами или платье мини в сочетании с объемными жакетами.