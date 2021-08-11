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Выбираем вино в три шага. Как правильно читать этикетку

Новина українською →
Киев, Среда 11 августа 2021 12:25
Выбираем вино в три шага. Как правильно читать этикетку Фото: как выбрать вино по этикетке (Villa Krim)
Автор: RBC.UA

Выбор вина на полке в супермаркете порой озадачивает. Можно ориентироваться по цене, но неподготовленному покупателю сложно разобраться, какой напиток скрывается в подходящей бутылке. Ключ к разгадке - этикетка.

РБК-Украина вместе с Villa Krim, которая недавно обновила и бутылку, и этикетку для своих вин, рассказывает, на какие элементы обращать внимание, чтобы быстро и без мучений выбрать то, что нужно.

Часто производители помещают на этикетку название бренда, год основания винодельни и год сбора урожая, особенности региона происхождения винограда и сорт, названия конкурсов и медали, которые выиграло вино, вкусовые характеристики и рекомендации по сочетанию с продуктами. Это интересно, но бесполезно, когда вы забежали в магазин купить вино к ужину после работы или по дороге в гости. Если научиться "читать" этикетку и выделять главное, процесс выбора займёт не дольше нескольких минут. Что и где искать на бутылке вина

1. Белое или красное

Если сразу решить, какое вино собираетесь купить, это облегчит выбор и сузит круг вариантов. Но уже на этом этапе могут возникнуть трудности. В моде минимализм, и производители размещают на этикетке привлекательную картинку с названием винодельни, региона или сорта винограда. В итоге на длинных винных полках изображения смешиваются в калейдоскоп. На обновлённых этикетках Villa Krim появились специальные "ориентиры" - цветовые элементы. Если на бутылке ярко-оранжевая плашка, то внутри - красное вино. Например, традиционное Merlo и Pinot Noir или купаж Shevalie Rouge. Бирюзовый цвет элементов говорит о том, что внутри белое или розовое вино, например, Shateau Baron или Shateau Le Grand.

Выбираем вино в три шага. Как правильно читать этикетку

2. Сухое или сладкое

Многие производители указывают количество сахара на обратной стороне бутылки. Но если найти там, например, показатель 18 г/л, не знатоку он не поможет и не подскажет, это ещё полусухое или уже полусладкое. Для покупателей, которые не знают особенностей технологического процесса, не разбираются в сортах винограда, содержании сахара в них и других тонкостях виноделия, указание категории - сладкое, полусладкое, полусухое, сухое - поможет выбрать быстрее. На обновленных бутылках Villa Krim эта информация стала более заметной и переместилась в центр этикетки.

Выбираем вино в три шага. Как правильно читать этикетку

3. Знакомый производитель или новый бренд

Эксперименты удел ученых, а к вопросу выбора вина, тем более если его нужно сделать быстро, стоит подходить традиционно и доверять проверенным брендам.

Знакомый вкус вин Villa Krim после обновления упаковки легко найти по фирменным элементам. Привычная анаграмма VK преобразилась в литую медаль со стилизованным изображением виллы. Той, на которой создавались первые образцы и купажи для Villa Krim, и которая в 2012 году дала название марке. Образ виллы расположен вверху бутылки, а в нижней части появился ещё один литой фигурный элемент - ключи. Они открывают двери в мир вкуса и символизируют главный "секрет": упаковка вин Villa Krim обновилась, но качество и вкус напитка внутри остаются неизменными. Кроме того, стала больше латинская буква V. Это не только первая буква в названии Villa Krim, но и знак лидерства компании на винном рынке Украины.

Выбираем вино в три шага. Как правильно читать этикетку

Умение читать винную этикетку - залог экономии времени и гарантия верного решения. Три ключевые позиции, которые помогают его принять, легко запоминаются. А понятная маркировка, о которой позаботилась обновленная Villa Krim, упрощает выбор и сокращает время до того момента, как вы сможете насладиться бокалом прекрасного вина, находясь в любой ситуации: наедине с собой, в шумной компании друзей или в камерной атмосфере семейного ужина.

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