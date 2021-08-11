ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Обираємо вино в три кроки. Як правильно читати етикетку

Новость на русском →
Київ, Середа 11 серпня 2021 12:25
Обираємо вино в три кроки. Як правильно читати етикетку Фото: як обрати вино по етикетці (Villa Krim)
Автор: RBC.UA

Вибір вина на полиці в супермаркеті часом спантеличує. Можна орієнтуватися за ціною, але непідготовленому покупцеві складно розібратися, який напій ховається у вибраній пляшці. Ключ до розгадки - етикетка.

РБК-Україна разом з Villa Krim, яка нещодавно оновила і пляшку, і етикетку для своїх вин, розповідаємо, на які елементи варто звернути увагу, щоб швидко обрати саме те, що потрібно.

Зазвичай виробники розміщують на етикетці наступну інформацію: назву бренду, рік заснування виноробні та рік збору врожаю, особливості регіону походження винограду, сорт, назви конкурсів і медалі, які отримало вино, смакові характеристики й рекомендації щодо поєднання зі стравами. Це цікаво, але не несе користі, коли ви забігли в магазин купити вино до вечері після роботи, або по дорозі в гості. Якщо навчитися "читати" етикетку і виділяти головне, процес вибору займе декілька хвилин. Що шукати на пляшці вина і де?

1. Біле або червоне

Якщо одразу вирішити, яке вино плануєте купити, це полегшить вибір і звузить кількість варіантів. Але вже на цьому етапі можуть виникнути труднощі. У моді мінімалізм і виробники розміщують на етикетці привабливу картинку з назвою виноробні, регіону або сортів винограду. У підсумку, на довгих винних полицях зображення змішуються в калейдоскоп. На оновлених етикетках Villa Krim з'явилися спеціальні "орієнтири" - кольорові акценти. Якщо на пляшці яскраво-помаранчева плашка, всередині червоне вино. Наприклад, традиційне Merlo і Pinot Noir або купаж Shevalie Rouge. Бірюзовий колір елементів говорить про те, що всередині біле або рожеве вино, наприклад, Shateau Baron або Shateau Le Grand.

Обираємо вино в три кроки. Як правильно читати етикетку

2. Сухе або солодке

Багато виробників вказують кількість цукру на зворотній стороні пляшки. Але якщо знайти там, наприклад, показник 18 г/л, він не підкаже аматору, це ще напівсухе або вже напівсолодке. Для покупців, які не знають особливостей технологічного процесу, не розуміються на сортах винограду, вмісті цукру в них та інших тонкощах виноробства, вказівка категорії - солодке, напівсолодке, напівсухе, сухе - допоможе вибрати швидше. На оновлених пляшках Villa Krim ця інформація стала більш помітною і змістилася у центр етикетки.

Обираємо вино в три кроки. Як правильно читати етикетку

3. Знайомий виробник або новий бренд

Експерименти варто залишити для вчених, а до вибору вина, тим більше, якщо це потрібно зробити швидко, варто підходити традиційно і довіряти перевіреним брендам.

Знайомий смак вин Villa Krim в оновленій пляшці легко знайти по фірмовим елементам. Звична анаграма VK перетворилася на литу медаль зі стилізованим зображенням вілли. Тієї, на якій створювалися перші зразки і купажі для Villa Krim, і яка у 2012 році дала назву марці. Образ вілли розташований вгорі пляшки, а в нижній частині з'явився ще один литий фігурний елемент - ключі. Вони відкривають двері у світ смаку і символізують головний "секрет": упаковка вин Villa Krim оновилася, але якість і смак залишаються незмінними. Крім того, стала більшою латинська буква V. Це не тільки перша буква в назві Villa Krim, а й знак лідерства компанії на винному ринку України.

Обираємо вино в три кроки. Як правильно читати етикетку

Уміння читати винну етикетку - запорука економії часу і гарантія правильного рішення при виборі. Три ключові позиції, які допомагають його прийняти, легко запам'ятовуються. А зрозуміле маркування в оновленій ​​Villa Krim спрощує вибір і дає можливість швидше насолодитися келихом улюбленого вина, незалежно від ситуації: наодинці, у компанії друзів або в тихій атмосфері сімейної вечері.

Читайте LITE в Google News
совет
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Дощі не покидають Україну: синоптики розповіли про погоду
Дощі не покидають Україну: синоптики розповіли про погоду