Как выбрать мужа по знаку Зодиака: рейтинг лучших и худших

Астрологи составили мужской гороскоп для двенадцати знаков Зодиака с целью определить, кто же из них самый лучший. Конечно же, у каждого из них есть ряд недостатков и преимуществ, и только вы сможете решать, ваш ли это человек.

Тем не менее, влияние звезд на особенности характера никто не отменял. И у каждой девушки и женщины есть свои "любимчики". Кто-то сбежит, лишь услышав, что новый знакомый Скорпион, а у кого-то домашняя Дева вызовет зевоту. Про рейтинг мужей по знаку Зодиака, пишет instyle.

12 место Стрелец

Стрельцу для счастья в первую очередь нужно движение. Он любит пробовать все время что-то новое, и его трудно удержать на месте. Со Стрельцами не соскучишься, и это замечательно. Но под понятие "новое" иногда попадает их страсть к познанию нового в любви. Вряд ли кому-то захочется терпеть романы мужа на стороне.

11 место Рак

Прекрасный, лучший муж во всем, кроме одного - лени. Про свои обязанности Рак конечно же знает, жену любит искренне, и в детях души не чает. Но делает все из-под палки. А если в доме палки нет, а вторая половинка не может прикрикнуть, пиши - пропало. Единственное, за что Рак берется с энтузиазмом - любовные утехи. В этом деле он мастер.

10 место Близнецы

От переменчивости этого мужчины двоится в глазах. Их постоянно одолевают сомнения, они берутся за 10 дел сразу, доводя до конца одно-два. Плюс к тому Близнецы склонны к резким перепадам настроения, думают больше о себе, чем о других, и плохо ладят с деньгами. Зато этот знак поддается внушению и дрессировке. И тут уже победит тот, кто первым перехватит инициативу - вы или многочисленные друзья, имеющие на него влияние.

9 место Рыбы

Такие мужья очень капризны из-за завышенных требований к окружающим. Как правило, такие мужчины становятся еще одним ребенком в семье и ему нужна постоянная опека. Проблема в том, что порой самым важным для него оказывается его мама, а не вы и ваши общие дети. Но есть у Рыб и достоинства. Они умеют хорошо зарабатывать, и все деньги отдают жене.

8 место Водолей

Если вам нужна семейная жизнь без затей - Водолей ваш вариант. Деньги у него есть всегда, хоть и не миллионы. Они не конфликтны, легки в общении и нервы не подпортят второй половинке. Другой вопрос, что в своих мыслях мужчина этого знака будет не столько с вами, сколько со своими увлечениями. Не важно, футбол это или строительство настоящего дома из Lego - это всегда будет для него на первом месте.

7 место Скорпион

Скорпион ревнив, авторитарен и жизнь с ним - сплошные американские горки. Тем не менее Скорпион фантастический отец, он все знает о браке, понимает, что должен делать для блага семьи, и, как правило, это делает. При этом бывает вспыльчив, склонен раздражаться по пустякам и занудствовать. Скорпионам не нравится не влиять на ситуацию, поэтому решения они обычно принимают самостоятельно. Относитесь к его всплескам спокойно и показывайте свой характер.

6 место Телец

Тельцы обеспечат семью, не сорвутся, не обманут, не устроят неприятных сюрпризов. При этом на некоторых из них можно ездить как на пони, а они и слова не скажут. Такой муж выдержит скандал, нервный срыв супруги. Но последняя чувствуя свою безнаказанность могут перегибать. И терпению Тельца рано или поздно приходит конец, тогда мало не покажется.

5 место Весы

Весы очень романтичны, жену носят на руках и боготворят. С ним всегда уютно, комфортно и даже в какой-то степени трогательно. Но чтобы муж-Весы был именно таким, вы должны этому соответствовать - быть красивой, легкой на подъем, самоотверженной мамой (так как отцовство - не главное призвание этого знака) и уметь отказываться от своих желаний ради его амбиций.

4 место Лев

Со Львом-мужчиной женщина сможет почувствовать себя дочерью. Львы относятся ко вторым половинам покровительственно и полагают, что забота о женщине сродни отцовской. При этом Лев не будет относиться к жене свысока, будет искренне любить, ценить и уважать. И защищать от страшной реальной жизни, да так, что в его надежных лапах женщина расслабится и превратится (точнее, рискует превратиться) в беспомощную барышню. Если вам это подходит, берите.

3 место Овен

С ним непросто, но он справедлив. С Овном любая женщина почувствует себя, как за каменной стеной. Он не способен предать или подвести, всегда поддержит и позаботится. А еще он умеет быть настоящим другом. Правда, у этой идеальной конструкции есть пара-тройка нюансов. Овен требует такой же преданности от партнерши. Он ревнив, нетерпим к любой лжи, очень упрям и не идет на компромисс.

2 место Козерог

Козерог обладает массой преимуществ: красив, умен, остроумен, честен, добр и т. д. И мужем станет он превосходным. Но корень зла в том, что Козероги жениться не спешат. Если вы все же дошли до ЗАГСа с ним, будьте уверены - мужем он станет идеальным. Единственное "но" - трудоголизм Козерогов: они слишком много, в ущерб семье, трудятся и часто совершенно не умеют развлекаться и расслабляться.

1 место Дева

У мужей-Дев столько положительных качеств, что это даже странно. Они будут делать все, чтобы их брак был удачен. Заботливые, любящие, способны поддержать и никогда не предадут. Но есть и изъян - муж Дева слишком добр к окружающим и, несмотря на то что самостоятелен в суждениях и решениях, может стать жертвой манипуляций. В общем не удивляйтесь, если узнаете, что у вашего идеала за плечами несколько неудачных браков.

Ранее мы писали, кого из знаков Зодиака ждут большие перемены и свершения в ноябре по прогнозу известного украинского таролога Елены Саламандры.

А вот победитель битвы экстрасенсов Хаял Алекперов рассказал про самые удачные и неблагоприятные даты в октябре для всех знаков Зодиака.

Также сообщалось, что Павел Глоба рассказал каждому из знаков Зодиака про их шансы на успех до конца октября.