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Вот так выглядит сегодня одесситка, которая не стрижет волосы уже 30 лет: невероятные фото

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Одесса, Четверг 23 сентября 2021 19:54
Вот так выглядит сегодня одесситка, которая не стрижет волосы уже 30 лет: невероятные фото Алена Кравченко (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Алена Кравченко, известная как украинская Рапунцель, прославилась далеко за пределами страны. Девушка уже 30 лет не стрижет волосы и вдохновляет армию фанатов в сети Instagram красочными фото. Предлагаем посмотреть, как выглядит сегодня блондинка с 2-метровыми волосами.

В нашей подборке - самые эффектные снимки Алены.

Алена уверена, что волосы - ее настоящее украшение и богатство. "Я люблю свои драгоценные длинные волосы и мне нравится о них заботиться". К слову, девушка с удовольствием раскрывает секрет своих роскошных волос. К примеру, она старается не мыть их часто, а также использовать только натуральные средства для ухода. Что ж, всем, кто мечтает о длинных волосах, однозначно стоит присмотреться к странице красавицы.

Вот так выглядит сегодня одесситка, которая не стрижет волосы уже 30 лет: невероятные фотоВот так выглядит сегодня одесситка, которая не стрижет волосы уже 30 лет: невероятные фотоВот так выглядит сегодня одесситка, которая не стрижет волосы уже 30 лет: невероятные фотоВот так выглядит сегодня одесситка, которая не стрижет волосы уже 30 лет: невероятные фотоВот так выглядит сегодня одесситка, которая не стрижет волосы уже 30 лет: невероятные фотоВот так выглядит сегодня одесситка, которая не стрижет волосы уже 30 лет: невероятные фотоВот так выглядит сегодня одесситка, которая не стрижет волосы уже 30 лет: невероятные фото

Вот так выглядит сегодня одесситка, которая не стрижет волосы уже 30 лет: невероятные фотоАлена Кравченко (фото: instagram.com/alona__kravchenko)

Ранее мы писали, что 47-летняя Пенелопа Крус омолодилась с помощью новой стрижки.

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