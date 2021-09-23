ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ось так виглядає сьогодні одеситка, яка не стриже волосся вже 30 років: неймовірні фото

Новость на русском →
Одеса, Четвер 23 вересня 2021 19:54
Ось так виглядає сьогодні одеситка, яка не стриже волосся вже 30 років: неймовірні фото Олена Кравченко (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Олена Кравченко, відома як українська Рапунцель, прославилася далеко за межами країни. Дівчина вже 30 років не стриже волосся і надихає армію фанатів в мережі Instagram барвистими фото. Пропонуємо подивитися, як виглядає сьогодні блондинка з 2-метровим волоссям.

У нашій добірці - найбільш ефектні знімки Олени.

Олена впевнена, що волосся - її справжня прикраса і багатство. "Я люблю своє дорогоцінне довге волосся і мені подобається про нього піклуватися". До речі, дівчина із задоволенням розкриває секрет свого розкішного волосся. Наприклад, вона намагається не мити його часто, а також використовувати тільки натуральні засоби для догляду. Що ж, всім, хто мріє про довге волосся, однозначно варто придивитися до сторінки красуні.

Ось так виглядає сьогодні одеситка, яка не стриже волосся вже 30 років: неймовірні фотоОсь так виглядає сьогодні одеситка, яка не стриже волосся вже 30 років: неймовірні фотоОсь так виглядає сьогодні одеситка, яка не стриже волосся вже 30 років: неймовірні фотоОсь так виглядає сьогодні одеситка, яка не стриже волосся вже 30 років: неймовірні фотоОсь так виглядає сьогодні одеситка, яка не стриже волосся вже 30 років: неймовірні фотоОсь так виглядає сьогодні одеситка, яка не стриже волосся вже 30 років: неймовірні фотоОсь так виглядає сьогодні одеситка, яка не стриже волосся вже 30 років: неймовірні фото

Ось так виглядає сьогодні одеситка, яка не стриже волосся вже 30 років: неймовірні фотоОлена Кравченко (фото: instagram.com/alona__kravchenko)

Раніше ми писали, що 47-річна Пенелопа Крус омолодилася за допомогою нової стрижки.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бізнес Модні тренди
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Україна перейшла в "жовту зону": які існують штрафи за порушення правил карантину
Україна перейшла в "жовту зону": які існують штрафи за порушення правил карантину