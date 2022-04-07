"Я много времени потратил не туда": Алан Бадоев не смог сдержать слез после зверств в Буче

Режиссер Алан Бадоев не смог сдержать слез после событий, которые произошли в Буче. Клипмейкер прокомментировал кровавую резню и сказал, что точно также могло быть и в Киеве.

Алан Бадоев назвал русских военных "абсолютными извергами и утопленными в крови мразями". Как отметил режиссер, такое зло обязательно должно быть наказано.

Кроме того, Бадоев пожалел, что раньше не делил людей на чужих и своих и считал себя "человеком мира".

"Дожив до 41 года я никогда не делил людей на чужих и своих, для меня был важен талант, без границ, без национальностей и себя я считал человеком мира", - сказал Бадоев.

"Как же сильно я ошибался, как же много времени я потратил не туда… Пока я жив, я каждый день буду исправлять эту ошибку, все мои силы будут направлены на то, что бы никто в мире не забыл об этих днях войны …", - добавил он.