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"Я много времени потратил не туда": Алан Бадоев не смог сдержать слез после зверств в Буче

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Четверг 07 апреля 2022 09:31
"Я много времени потратил не туда": Алан Бадоев не смог сдержать слез после зверств в Буче Фото: Алан Бадоев отреагировал на кровавые события в Буче (zyundex.com)
Автор: Людмила Жукова

Режиссер Алан Бадоев не смог сдержать слез после событий, которые произошли в Буче. Клипмейкер прокомментировал кровавую резню и сказал, что точно также могло быть и в Киеве.

Он разместил видео в Instagram, которое получило невероятный отклик.

Алан Бадоев назвал русских военных "абсолютными извергами и утопленными в крови мразями". Как отметил режиссер, такое зло обязательно должно быть наказано.

Кроме того, Бадоев пожалел, что раньше не делил людей на чужих и своих и считал себя "человеком мира".

"Дожив до 41 года я никогда не делил людей на чужих и своих, для меня был важен талант, без границ, без национальностей и себя я считал человеком мира", - сказал Бадоев.

"Как же сильно я ошибался, как же много времени я потратил не туда… Пока я жив, я каждый день буду исправлять эту ошибку, все мои силы будут направлены на то, что бы никто в мире не забыл об этих днях войны …", - добавил он.

Как мы ранее писали, Андрей Данилко прокомментировал зверства в Буче.

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