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"Я не могу ненавидеть вcех": ведущий Орла и Решки объяснил, сможет ли простить россиянам Мариуполь

Новина українською →
Суббота 07 мая 2022 10:57
"Я не могу ненавидеть вcех": ведущий Орла и Решки объяснил, сможет ли простить россиянам Мариуполь Фото: Андрей Бедняков рассказал об отношении к россиянам (instagram com biedniakov)
Автор: Людмила Жукова

Ведущий Орла и Решки Андрей Бедняков, у которого умерла мама в его родном Мариуполе, рассказал, сможет ли он простить войну россиянам.

Свое мнение он озвучил в программе Слава+.

На вопрос ведущего, можно ли простить россиянам то, что сейчас происходит в Украине и его родном Мариуполе, Бедняков ответил, что "это очень сложный вопрос".

"Я не хочу ненавидеть всех, я пытаюсь это делать. Я не ищу добрых россиян, я просто не хочу держать в себе эту злость эту ненависть", - сказал ведущий.

По словам Беднякова он хочет, чтобы "ему было все равно".

"Есть такая страна, они там себе живут, мы тут себе живем", - сказал Андрей.

По словам шоумена, большинство россиян не отписалась от него в Instagram. Он отметил, что по аналитике в соцсети, все же украинцы преобладают среди его подписчиков.

Напомним, что украинский ведущий программы "Орел и решка" Андрей Бедняков сообщил трагическую новость. В Мариуполе умерла его мать.

Также читайте о том, что Ведущий Орла и Решки, чья мама в блокадном Мариуполе, жестко ответил россиянам.

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Андрей Бедняков
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