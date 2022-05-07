"Я не можу ненавидіти всіх": ведучий Орла і Решки пояснив, чи зможе пробачити росіянам Маріуполь

Ведучий Орла і Решки Андрій Бедняков, у якого померла мама в його рідному Маріуполі, розповів, чи зможе він пробачити війну росіянам.

На запитання ведучого, чи можна пробачити росіянам те, що зараз відбувається в Україні та його рідному Маріуполі, Бедняков відповів, що "це дуже складне питання".

"Я не хочу ненавидіти всіх, я намагаюся це робити. Я не шукаю добрих росіян, я просто не хочу тримати в собі цю злість цю ненависть", - сказав ведучий.

За словами Беднякова він хоче, щоб "йому було все одно".

"Є така країна, вони там собі живуть, ми тут собі живемо", - сказав Андрій.

За словами шоумена, більшість росіян не відписалася від нього в Instagram. Він зазначив, що за аналітикою в соцмережі, все ж українці переважають серед його передплатників.