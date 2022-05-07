"Я не могу ненавидеть вcех": ведущий Орла и Решки объяснил, сможет ли простить россиянам Мариуполь

На вопрос ведущего, можно ли простить россиянам то, что сейчас происходит в Украине и его родном Мариуполе, Бедняков ответил, что "это очень сложный вопрос".

"Я не хочу ненавидеть всех, я пытаюсь это делать. Я не ищу добрых россиян, я просто не хочу держать в себе эту злость эту ненависть", - сказал ведущий.

По словам Беднякова он хочет, чтобы "ему было все равно".

"Есть такая страна, они там себе живут, мы тут себе живем", - сказал Андрей.

По словам шоумена, большинство россиян не отписалась от него в Instagram. Он отметил, что по аналитике в соцсети, все же украинцы преобладают среди его подписчиков.