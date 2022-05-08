"Я отказывала себе во всем": россияне уничтожили квартиру известной украинской ведущей

Ведущая программы "Зірковий шлях" Алина Доротюк рассказала, что российские военніе уничтожили ее квартиру, на которую она собирала деньги всю жизнь.

"А по поводу квартиры – я отказывала себе во всем, чтобы в 33 иметь свое отдельное жилье, в которое было вложено каждый миллиметр моей души. Которое рашисты разрушили своими снарядами полностью", - написала она.

Алина сообщила, что она никуда не уехала из Украины, так как здесь находится ее семья.

"Я не осуждаю никого, кто уехал за границу. Но я лично никуда не поеду!!! Потому что у меня здесь семья. И они для меня самое родное и дорогое, что у меня есть. И если на них упадет ядерка 9-го, я хочу, чтобы она упала и на меня!!! Ибо без них я не то что жить, дышать не могу", - отметила ведущая.

Также Доротюк высказала свое отношение относительно общения на русском языке.

"И еще – по поводу языка! Да говорите вы на кацапском – ваше право. Но не удивляйтесь, чего война до сих пор продолжается. И да - я очень мечтаю, чтобы вся Украина наконец-то заговорила на родном таком певучем языке", - резюмировала Алина.

Алина Доротюк потеряла квартиру (фото: kp.ua)