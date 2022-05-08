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"Я відмовляла собі у всьому": росіяни знищили квартиру відомої української ведучої

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Неділя 08 травня 2022 11:41
"Я відмовляла собі у всьому": росіяни знищили квартиру відомої української ведучої Квартиру Аліни Доротюк розгромили російські окупанти (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Ведуча програми "Зірковий шлях" Аліна Доротюк розповіла, що російські військові знищили її квартиру, на яку вона збирала гроші все життя.

Про це журналістка повідала в Instagram.

"А з приводу квартири - я відмовляла собі у всьому, щоб в 33 мати своє окреме житло, в яке було вкладено кожен міліметр моєї душі. Яке рашисти зруйнували своїми снарядами повністю", - написала вона.

Аліна повідомила, що вона нікуди не поїхала з України, через те, що тут знаходиться її сім'я.

"Я не засуджую нікого, хто поїхав за кордон. Але я особисто нікуди не поїду!!! Тому що у мене тут сім'я. І вони для мене найрідніше і дороге, що у мене є. І якщо на них впаде ядерка 9-го, я хочу, щоб вона впала і на мене!!! Бо без них я не те що жити, дихати не можу", - зазначила ведуча.

Також Доротюк висловила своє ставлення щодо спілкування російською мовою.

"І ще - з приводу мови! Да говоріть ви тою кацапською - ваше право. Але не дивуйтеся, чого війна й досі триває. І так - я дуже мрію, щоб вся Україна врешті заговорила рідною такою співучою мовою", - резюмувала Аліна.

&quot;Я відмовляла собі у всьому&quot;: росіяни знищили квартиру відомої української ведучоїАліна Доротюк втратила квартиру (фото: kp.ua)

Як ми раніше писали, Ірина Білик написала гнівне повідомлення своєму вже колишньому другові Філіпу Кіркорову, який відмовився підтримати українців у війні з російськими загарбниками.

Раніше ми писали, як виглядають будинки українських зірок, постраждалих від дій окупантів.

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