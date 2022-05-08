UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Я отказывала себе во всем": россияне уничтожили квартиру известной украинской ведущей

Квартиру Алины Доротюк разгромили российские оккупанты (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Ведущая программы "Зірковий шлях" Алина Доротюк рассказала, что российские военніе уничтожили ее квартиру, на которую она собирала деньги всю жизнь.

Об этом журналистка поведала в Instagram.

"А по поводу квартиры – я отказывала себе во всем, чтобы в 33 иметь свое отдельное жилье, в которое было вложено каждый миллиметр моей души. Которое рашисты разрушили своими снарядами полностью", - написала она.

Алина сообщила, что она никуда не уехала из Украины, так как здесь находится ее семья.

"Я не осуждаю никого, кто уехал за границу. Но я лично никуда не поеду!!! Потому что у меня здесь семья. И они для меня самое родное и дорогое, что у меня есть. И если на них упадет ядерка 9-го, я хочу, чтобы она упала и на меня!!! Ибо без них я не то что жить, дышать не могу", - отметила ведущая.

Также Доротюк высказала свое отношение относительно общения на русском языке.

"И еще – по поводу языка! Да говорите вы на кацапском – ваше право. Но не удивляйтесь, чего война до сих пор продолжается. И да - я очень мечтаю, чтобы вся Украина наконец-то заговорила на родном таком певучем языке", - резюмировала Алина.

Алина Доротюк потеряла квартиру (фото: kp.ua)

Как мы ранее писали, Ирина Билык написала гневное сообщение своему уже бывшему другу Филиппу Киркорову, который отказался поддержать украинцев в войне с российскими захватчиками.

Ранее мы писали, как выглядят дома украинских звезд, пострадавших от действий оккупантов.

Читайте LITE в Google News
Российская Федерация