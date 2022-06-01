"Я в жизни попробовала все": Alyona Alyona призналась, почему рассталась с любимым

Украинская рэперша Alyona Alyona недавно рассталась со своим парнем, но артистка совершенно не отчаивается. Она осталась с любимым в хороших, дружеских отношениях.
Об этом она поведала в программе "Звездный путь".
Alyona Alyona рассталась с бойфрендом еще в феврале, но подробности конца их романа рассказала только сейчас. Как оказалось, взгляды на жизнь парочки сильно разошлись.
"Причин, по сути, несколько. У него своя карьера, у меня – своя. У него свои взгляды, у меня – свои. Если бы я была неизвестна, нам было бы проще жить дальше, но поскольку я известна, наши векторы в творчестве расходятся, это очень сложно. Мы поняли последствия, я бы не хотела своей карьерой прижимать его, а он бы не хотел, чтобы моя аудитория была удивлена или разочарована его творчеством", - призналась исполнительница.
Alyona Alyona с экс-бойфрендом (Соцсети)
Также на отношения повлияла разница в возрасте.
"У нас есть разница в возрасте. Он немного младше, я уже в жизни попробовала все, нагулялась, построила план, что через 10 лет у меня будет двое детей. А он еще не все попробовал, не пожил жизнью. У него будет желание больше быть везде, а мое желание просто успокоиться. Потому мы решили, что лучше просто остаться друзьями", - рассказала певица.
Она сообщила, что решила остаться с бойфрендом друзьями и сейчас они даже переписываются. Также Alyona Alyona сказала, что она не против, чтобы ее новый избранник был айтишником.
Напомним, что популярная рэп-исполнительница Alyona Alyona покидает Украину и едет в Европу.
Ранее мы писали, что певица поделилась с подписчиками своим горем. Она сообщила о гибели родственника.