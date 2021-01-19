У Юлии Началовой нашелся ребенок, родившийся после ее смерти

СМИ сообщили о том, что Юлия Началова стала мамой мальчика уже после своей смерти. Певицы не стало в марте 2019-го после тяжелых осложнений, вызванных аутоиммунным заболеванием.

На момент смерти российской певице было 38 лет. У нее осталась дочь-подросток от предыдущих отношений, но вместе с возлюбленным Вячеславом Кудрей они мечтали о ребенке. Ресурс ​​Super сообщает, что любимый человек смог реализовать заветную мечту артистки.

Мальчик родился от суррогатной матери уже после того, как сердце Началовой перестало биться. Дело в том, что певица и ее возлюбленный пытались зачать ребенка при помощи искусственного оплодотворения. После чего остался неиспользованный биоматериал. Именно замороженную яйцеклетку певицы медики использовали для того, чтобы дать возможность суррогатной матери выносить малыша.

Возлюбленный Юлии Началовой с сыном

Сейчас мальчик живет вместе с отцом, однако часто видится с родителями Юлии и с ее старшей дочерью Верой. Источники рассказывают, что мальчик унаследовал мамин глаза.

Напомним, что о смерти Юлии Началовой стало известно 16 марта 2019-го. Врачи долгое время боролись за жизнь певицы, но спасти ее не удалось.

Ранее мы писали про жизненный путь талантливой певицы, которой болезнь помешала добиться вершин творчества.