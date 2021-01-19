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У Юлии Началовой нашелся ребенок, родившийся после ее смерти

Новина українською → Вторник 19 января 2021 13:38
У Юлии Началовой нашелся ребенок, родившийся после ее смерти Юлия Началова (фото: facebook.com/nachalovajulia)
Автор: Светлана Мащенко

СМИ сообщили о том, что Юлия Началова стала мамой мальчика уже после своей смерти. Певицы не стало в марте 2019-го после тяжелых осложнений, вызванных аутоиммунным заболеванием.

На момент смерти российской певице было 38 лет. У нее осталась дочь-подросток от предыдущих отношений, но вместе с возлюбленным Вячеславом Кудрей они мечтали о ребенке. Ресурс ​​Super сообщает, что любимый человек смог реализовать заветную мечту артистки.

Мальчик родился от суррогатной матери уже после того, как сердце Началовой перестало биться. Дело в том, что певица и ее возлюбленный пытались зачать ребенка при помощи искусственного оплодотворения. После чего остался неиспользованный биоматериал. Именно замороженную яйцеклетку певицы медики использовали для того, чтобы дать возможность суррогатной матери выносить малыша.

У Юлии Началовой нашелся ребенок, родившийся после ее смерти

Возлюбленный Юлии Началовой с сыном

Сейчас мальчик живет вместе с отцом, однако часто видится с родителями Юлии и с ее старшей дочерью Верой. Источники рассказывают, что мальчик унаследовал мамин глаза.

Напомним, что о смерти Юлии Началовой стало известно 16 марта 2019-го. Врачи долгое время боролись за жизнь певицы, но спасти ее не удалось.

Ранее мы писали про жизненный путь талантливой певицы, которой болезнь помешала добиться вершин творчества.

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