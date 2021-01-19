У Юлії Началової знайшлася дитина, що народилася після її смерті

ЗМІ повідомили про те, що Юлія Началова стала мамою хлопчика вже після своєї смерті. Співачки не стало у березні 2019-го після важких ускладнень, викликаних аутоімунним захворюванням.

На момент смерті російській співачці було 38 років. У неї залишилася дочка-підліток від попередніх стосунків, але разом з коханим В'ячеславом Кудрею вони мріяли про дитину. Ресурс Super повідомляє, що коханий чоловік зміг реалізувати заповітну мрію артистки.

Хлопчик народився від сурогатної матері вже після того, як серце Началової перестало битися. Річ у тому, що співачка та її коханий намагалися зачати дитину за допомогою штучного запліднення. Після чого залишився невикористаний біоматеріал. Саме заморожену яйцеклітину співачки медики використовували для того, щоб дати можливість сурогатній матері виносити малюка.

Коханий Юлії Началової з сином

Зараз хлопчик живе разом з батьком, однак часто бачиться з батьками Юлії і з її старшою дочкою Вірою. Джерела розповідають, що хлопчик успадкував материні очі.

Нагадаємо, що про смерть Юлії Началової стало відомо 16 березня 2019-го. Лікарі довгий час боролися за життя співачки, але врятувати її не вдалося.

Раніше ми писали про життєвий шлях талановитої співачки, якій хвороба завадила досягти вершин творчості.