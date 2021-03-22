Юрий Никитин с семьей застрял на Бали из-за серьезной болезни: отпуск превратился в ужас

Украинский продюсер Юрий Никитин, который недавно прекратил сотрудничество с группой "НеАнгелы" , рассказал, как незадался его отдых на Бали. Дело в том, что на острове его жена Ольга Горбачева и дети заболели.

Об этом Никитин поведал в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

Отметим, что Никитин был на Бали почти всю зиму.

"Мы были на Бали долго, потому что семья моя заболела, очень серьезно. Выглядело все романтично и классно, сначала, но потом, когда мы должны были улетать, заболели дети, заболела жена, все превратилось в ужас, который продолжался очень долго. Мы не могли просто улететь", — поделился Никитин.

Он также добавил, что его жена и дети заразились не коронавирусом, а другой серьезной болезнью.

"Хуже. Это специфическая болезнь", — уточнил Никитин.

Никитин отметил, что сейчас опасность миновала и его семья чувствует себя хорошо.

Юрий Никитин рассказал о серьезной болезни его семьи на Бали