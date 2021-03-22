Юрій Нікітін з сім'єю застряг на Балі через серйозну хворобу: відпустка перетворився на жах
Український продюсер Юрій Нікітін, який нещодавно припинив співпрацю з групою "НеАнгели", розповів, як незадався його відпочинок на Балі. Річ у тому, що на острові його дружина Оля Горбачова та діти серйозно захворіли.
Про це Нікітін розповів в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя".
Зазначимо, що Нікітін був на Балі майже всю зиму.
"Ми були на Балі довго, тому що родина моя захворіла, дуже серйозно. Виглядало все романтично і класно, спочатку, але потім, коли ми повинні були летіти, захворіли діти, захворіла дружина, все перетворилося на жах, який тривав дуже довго. Ми не могли просто полетіти", — поділився Нікітін.
Він також додав, що його дружина і діти заразилися не коронавірусом, а іншою серйозною хворобою.
"Гірше. Це специфічна хвороба", — уточнив Нікітін.
Нікітін зазначив, що зараз небезпека минула і його сім'я відчуває себе добре.
Юрій Нікітін розповів про серйозну хворобу його сім'ї на Балі
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