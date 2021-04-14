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Забудьте про белковый коктейль: что съесть после силовой тренировки для рельефа мышц

Автор: Lite

"Белок, вот что нужно после силовых тренировок, ведь это строительный материал для мышц", - часто советуют фитнес-инструкторы, но оказываются не правы.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала нутрициолог, специалист по функциональному питанию Катерина Йенсен.

"Вроде бы все логично, ведь цель силовых тренировок - набрать вес, мышечную массу, ускорить метаболизм (чем больше у вас мышц, тем выше у вас скорость метаболизма)", - написала Катерина.

Но есть одна небольшая проблема, добавила она, следуя подобной логике, мы забываем о таком важном процессе, как гликогенез. ⠀

Чем перекусить после силовой тренировки (фото: instagram.com/keechpeach)

"Во время тренировки вы тратите очень много энергии, а быструю энергию организм добывает из мышц. Поэтому важно не получить обратный эффект, по типу, "я тренировалась-тренировалась, тягала целый час железки, а мой организм, не получив никакой глюкозы, начал использовать гликоген, который храниться в мышцах". Это не приведет к росту мышечной массы, увы", - рассказала нутрициолог в своем блоге.

Что лучше съесть после силовой тренировки вместо белка?

"Как раз-таки углеводы! Углеводы углеводам, конечно, рознь. Но, если у вас нет возможности перекусить в течение 30 минут после тренировки, носите с собой фрукты или несколько сухофруктов.

В идеале, углеводы нужно есть в сочетании с белком и жирами, поэтому отличными вариантами перекуса после силовой тренировки станут:

  • Банан и немного орехов,
  • Финики и немного орехов,⠀
  • Фитнес-батончики, в которых есть и углеводы, и протеины, и жиры,
  • рисовая лапша с курицей и овощами,
  • гречка с овощами и печенью,⠀

То есть, никаких "голых" куриных грудок и белковых коктейлей, намешанных на воде. Это вредно. Прежде всего, нужно восполнить запасы углеводов!", - рассказала нутрициолог.⠀

Никаких "голых" куриных грудок после тренировок! (фото: instagram.com/food4vita/)

Также Катерина развенчала излюбленный миф "если ты будешь есть на ночь углеводы, то непременно поправишься".

"Поправляетесь вы от общего количества того, что едите и в каких сочетаниях. Также это зависит от баланса ваших гормонов. Тот, кто утверждает обратное, немножко отстал от жизни и не понимает, о чем говорит. Поэтому, ешьте на здоровье и рисовую лапшу, и гречку, и даже макароны (лучше безглютеновые). Не бойтесь углеводов!", - посоветовала нутрициолог.

Напомним, что нутрициолог дала простые советы, как убрать целлюлит: откажитесь от этих продуктов.

Читайте также, нутрициолог назвала лучшую физическую нагрузку, если не хочется в спортзал: полезно и приятно.

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