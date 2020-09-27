Задумалась о президентстве: друг Меган Маркл раскрыл амбиции герцогини

В США заговорили о планах Меган Маркл стать президентом

Меган Маркл не прочь заняться большой политикой и даже рассматривает возможность баллотироваться на выборах президента США. По словам близкого друга экс-актрисы и супруги британского принца Гарри, именно по этой причине она не отказалась от американского гражданства.

Хотя представители Маркл неоднократно отрицали президентские амбиции жены члена королевской семьи Великобритании, инсайдер утверждает обратное. Об этом пишет Vanity Fair.

"Я думаю, что если бы Меган и Гарри когда-нибудь отказались от своих титулов, она бы всерьез подумала о том, чтобы баллотироваться на пост президента", - рассказал источник популярного издания.

Также отмечается, что недавно в США вышел видеоролик относительно предстоящих выборов президента с призывом к гражданам принять участие в голосовании. Американцы также увидели в ролике и Маркл с коротким спичем.

"Каждые четыре года нам говорят одно и то же: "Это самые важные выборы в нашей жизни". Но это так. Когда мы голосуем, наши ценности претворяются в жизнь, и наши голоса слышны", - завила она.

Принц Гарри также принял участие в акции; изменив своему обычному "правилу" избегать политики, и поддержал свою жену.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: flickr.com)

"В преддверии ноября этого года жизненно важно отвергать разжигание ненависти, дезинформацию и онлайн-негатив", - сказал он в видео, которое было расценено как молчаливая поддержка оппонента действующего президента США Дональда Трампа от демократов Джо Байдена.

При этом Букингемский дворец быстро дистанцировался от подобной темы и заявил, что высказывания Меган и Гарри были сделаны "в личном качестве".

Трамп критически отнесся к заявлениям супругов и заметил в одном из выступлений, что "не фанат" Меган Маркл, однако желает принцу Гарри "удачи, потому что ему это понадобится".

Напомним, что в конце августа в США запустили петицию против новостей о Меган Маркл. Дело в том, что в американских СМИ имя супруги принца Гарри стало упоминаться очень часто после слухов в начале лета о том, что бывшая актриса хочет развивать свою карьеру в политике.

Также мы писали о том, что стало известно, сколько заплатят Меган Маркл за возвращение в кино, и это действительно сумма с королевским размахом.